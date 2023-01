Home

Comune di Rio, Il Prefetto nomina il Commissario Prefettizio dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri

18 Gennaio 2023

Comune di Rio, Il Prefetto nomina il Commissario Prefettizio dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri

Livorno 19 gennaio 2023 – Comune di Rio, Il Prefetto nomina il Commissario Prefettizio dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri

Dimissioni della maggioranza dei consiglieri del Comune di Rio. Il Prefetto nomina il Commissario prefettizio.

A seguito delle dimissioni di otto consiglieri su dodici, presentate contestualmente al protocollo del Comune di Rio (isola d’Elba) lo scorso 16 gennaio; il Prefetto Paolo D’Attilio ha disposto la sospensione per 90 giorni dell’organo consiliare, come previsto dal Testo Unico dell’ordinamento degli Enti locali.

In attesa del decreto di scioglimento del Ministro dell’Interno con il quale verrà nominato il Commissario straordinario, il Prefetto ieri ha individuato il Viceprefetto in quiescenza dott. Girolamo Roberto Maria Bonfissuto, già in servizio presso la Prefettura di Livorno, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente.

