28 Ottobre 2024

Comune di Rosignano, censimento della popolazione, cosa fare

Livorno 28 ottobre 2024 Comune di Rosignano, censimento della popolazione, cosa fare

In tutta Italia sono 2.530 i Comuni nei quali, a partire dallo scorso 1° ottobre, è cominciata l’edizione 2024 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni da parte di Istat. Complessivamente sono un milione le famiglie coinvolte.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, confrontandole con quelle del passato e con quelle degli altri Paesi. È quindi fondamentale la piena collaborazione di tutti i cittadini per poter arricchire l’importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Pese nel quale viviamo.

Anche il Comune di Rosignano Marittimo è coinvolto da questo procedimento che – va ricordato – rappresenta un obbligo di legge, la cui violazione prevede una sanzione ( [ https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/normativa-e-privacy/ | https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/normativa-e-privacy/ ] )

Le famiglie coinvolte nella rilevazione campionaria nazionale hanno ricevuto a casa una lettera ufficiale a firma del presidente dell’Istat. La lettera informativa avvisa le famiglie coinvolte dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di svolgimento, fornendo le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti.

Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2024, ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia indicato un periodo diverso. A partire dal 7 ottobre e fino al 9 dicembre 2024 è possibile compilare il questionario online con le modalità indicate nella lettera ricevuta.

Dal 12 novembre, le famiglie che non avranno ancora risposto al questionario o risposto in maniera incompleta saranno contattate dagli operatori comunali per concordare le modalità di supporto nella compilazione, che possono essere effettuate presso l’apposito ufficio comunale, tramite telefono o a domicilio.

I primi risultati dell’edizione 2024 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni saranno diffusi a dicembre 2025.

Per informazioni o appuntamenti, contattare l’ufficio Sistemi Informativi del Comune di Rosignano Marittimo .

