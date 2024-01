Home

Provincia

Comune di Rosignano, i turni delle farmacie nel 2024

Provincia

4 Gennaio 2024

Comune di Rosignano, i turni delle farmacie nel 2024

Livorno 4 gennaio 2023 – Comune di Rosignano, i turni delle farmacie nel 2024

L’Ordinanza del Sindaco n. 808 del 28/12/2023 ha stabilito gli orari e i turni 2024 delle farmacie urbane e rurali, poste sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo e dei Comuni limitrofi di Castellina Marittima e Santa Luce.

Di seguito si elencano le settimane di turno delle farmacie, dal 30 dicembre 2023 all’11 gennaio 2025, precisando che le farmacie entrano in turno dalle ore 8:30 del sabato fino alle 8:30 del sabato successivo. Per maggiori dettagli si rimanda all’ordinanza in allegato.

TURNI FARMACIE 2024

Dal 30 Dicembre 2023 al 6 Gennaio NUOVA – MORELLINE (compreso Capodanno)

Dal 6 al 13 Gennaio CROM – NARI S. LUCE (compresa Epifania)

Dal 13 al 20 Gennaio TAGLIERANI – CROM GABBRO

Dal 20 al 27 Gennaio MANCINI – GUIDI

Dal 27 Gennaio al 3 Febbraio PAOLA – BEMPORAD

Dal 3 al 10 Febbraio MICHETTI – CROM CASTELLINA

Dal 10 al 17 Febbraio NUOVA – MORELLINE

Dal 17 al 24 Febbraio CROM – NARI S. LUCE

Dal 24 Febbraio al 2 Marzo MANCINI – GIUDI

Dal 2 al 9 Marzo TAGLIERANI – CROM GABBRO

Dal 9 al 16 Marzo PAOLA – BEMPORAD

Dal 16 al 23 Marzo MICHETTI – CROM CASTELLINA

Dal 23 al 30 Marzo CROM – NARI S. LUCE

Dal 30 Marzo al 6 Aprile NUOVA – MORELLINE (compresa Pasqua)

Dal 6 al 13 Aprile TAGLIERANI – CROM GABBRO

Dal 13 al 20 Aprile MANCINI – GUIDI

Dal 20 al 27 Aprile PAOLA – BEMPORAD (compreso il 25 Aprile)

Dal 27 Aprile al 4 Maggio MICHETTI – CROM CATELLINA (compreso il 1° Maggio)

Dal 4 all’11 Maggio CROM – NARI S. LUCE

Dall’11 al 18 Maggio NUOVA – MORELLINE

Dal 18 al 25 Maggio TAGLIERANI – CROM GABBRO

Dal 25 Maggio al 1° Giugno PAOLA – BEMPORAD

Dal 1 all’8 Giugno MANCINI – GUIDI (compreso il 2 Giugno)

Dall’8 al 15 Giugno MICHETTI – CROM CASTELLINA

Dal 15 al 22 Giugno CROM – NARI S. LUCE

Dal 22 al 29 Giugno NUOVA – MORELLINE

Dal 29 Giugno al 6 Luglio TAGLIERANI – CROM GABBRO

Dal 6 al 13 Luglio PAOLA – BEMPORAD

Dal 13 al 20 Luglio MANCINI – GUIDI

Dal 20 al 27 Luglio MICHETTI – CROM CASTELLINA

Dal 27 Luglio al 3 Agosto NUOVA – MORELLINE

Dal 3 al 10 Agosto TAGLIERANI – CROM GABBRO

Dal 10 al 17 Agosto CROM – NARI S. LUCE (compreso Ferragosto)

Dal 17 al 24 Agosto PAOLA – BEMPORAD

Dal 24 al 31 Agosto MANCINI – GUIDI

Dal 31 Agosto al 7 Settembre MICHETTI – CROM CASTELLINA

Dal 7 al 14 Settembre NUOVA – MORELLINE

Dal 14 al 21 Settembre CROM – NARI S. LUCE

Dal 21 al 28 Settembre PAOLA – BEMPORAD

Dal 28 Settembre al 5 Ottobre TAGLIERANI – CROM GABBRO

Dal 5 al 12 Ottobre MANCINI – GUIDI

Dal 12 al 19 Ottobre NUOVA – MORELLINE

Dal 19 al 26 Ottobre CROM – NARI S. LUCE

Dal 26 Ottobre al 2 Novembre MICHETTI – CROM CASTELLINA (compreso il 1° novembre)

Dal 2 al 9 Novembre PAOLA – BEMPORAD

Dal 9 al 16 Novembre TAGLIERANI – CROM GABBRO

Dal 16 al 23 Novembre MANCINI – GUIDI

Dal 23 al 30 Novembre NUOVA – MORELLINE

Dal 30 Novembre al 7 Dicembre CROM – NARI S. LUCE

Dal 7 Dicembre al 14 Dicembre PAOLA – BEMPORAD (compreso l’8 dicembre)

Dal 14 al 21 Dicembre MICHETTI – CROM CASTELLINA

Dal 21 al 28 Dicembre TAGLIERANI – CROM GABBRO (compresi Natale e S. Stefano)

Dal 28 Dicembre al 4 Gennaio 2025 MANCINI – GUIDI (compreso Capodanno)

Dal 4 all’11 Gennaio 2025 NUOVA – MORELLINE (compresa Epifania)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin