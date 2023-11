Home

Ambiente

16 Novembre 2023

Livorno 16 novembre 2023 – Comune diffidato, No Cubone “Nessuna cementificazione in via San Marino”

Il Comitato No Cubone comunica quanto segue:

“I cittadini di Livorno, con 700 firme presentate in comune, con la presentazione di una mozione in Consiglio Comunale e con tante manifestazioni, stanno gridando da mesi la preoccupazione per la scelta di edificare l’area verde di via San Marino poiché, oltre ai benefici ecosistemici della vegetazione, la cementificazione implica la distruzione di un terreno urbano ad oggi permeabile che svolge un fondamentale ruolo assorbente, nonché di vasca di espansione naturale.

Alla luce anche dei tragiche alluvioni verificatisi in tante regioni d’Italia e in particolare dopo la drammatica giornata del 2 novembre scorso quando l’alluvione in Toscana ha fatto contare ben 8 vittime e miliardi di danni e anche a Livorno abbiamo avuto nuovamente rii esondati e allagamenti in città e nella periferia, abbiamo inviato al Sindaco, alla Giunta, ai tecnici che hanno firmato il progetto e ai consiglieri che lo hanno votato, una diffida a provvedere alla realizzazione dell’impianto in oggetto in altro terreno di proprietà comunale già impermeabile.

Si diffidano inoltre i soggetti suddetti a bloccare ogni attività che comporti la perdita della naturale permeabilità del suolo in via San Marino e si avverte che, in difetto, si provvederà a tutelare il diritto all’ambiente salubre, nella sua declinazione della permeabilità dei suoli, della scrivente generazione di cittadini e delle generazioni future in ogni modo previsto dalla legge.

La diffida inviata ieri, 15 novembre, tramite il protocollo del Sindaco e sottoscritta da 132 cittadini del comune di Livorno che credono che la permeabilità dei suoli sia un bene comune di primario valore, oggi e per le generazioni future. (DIFFIDA_TESTO)”

