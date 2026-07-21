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Comune e CCN Borgo uniti per la riqualificazione di piazza Mazzini

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21 Luglio 2026

Comune e CCN Borgo uniti per la riqualificazione di piazza Mazzini

Livorno 21 luglio 2026 Comune e CCN Borgo uniti per la riqualificazione di piazza Mazzini

Nei giorni scorsi ha preso avvio il processo che porterà alla stipula di un piano di collaborazione complesso per la gestione condivisa di piazza Mazzini tra l’Amministrazione comunale e il Centro Commerciale Naturale Borgo.

Il progetto, presentato dal CCN Borgo, e denominato “Piano d’Ambito – Gestione condivisa di piazza Mazzini. Vivere la Piazza come centro naturale di aggregazione e condivisione” mira a restituire vitalità a una piazza storica, attraverso azioni coordinate su arredi, verde, illuminazione, attività culturali e gestione condivisa dello spazio pubblico.

L’intervento, previsto da luglio a novembre 2026, è stato approvato dalla Giunta comunale (Delibera n. 525/2026) che ha riconosciuto come la proposta configuri un progetto unitario di riqualificazione urbana, capace di contrastare fenomeni di degrado, rafforzare il senso di sicurezza tramite un presidio sociale naturale, e valorizzare il commercio di prossimità promuovendo socialità, integrazione e cultura.

La sala Cerimonie di Palazzo Comunale ha ospitato la presentazione del Piano. All’incontro hanno partecipato il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo, Manuela Elena Cammarano per la Polizia Amministrativa e il Security Manager Giampaolo Dotto, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, mentre per il Centro Commerciale Naturale erano presenti il presidente Davide Baldi e una delegazione di esercenti di piazza Mazzini.

Il sindaco Luca Salvetti ha aperto la conferenza stampa sottolineando che il progetto è frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il Ccn Borgo. “L’obiettivo principali del piano di ambito è la creazione di un ‘presidio sociale naturale’. Il compito del Comune è di curare la pianificazione degli spazi, potenziare l’illuminazione e creare le condizioni per un controllo efficace da parte delle forze dell’ordine. Voglio ricordare che piazza Mazzini, cuore del centro cittadino legato al mare, è tornata a vivere dopo anni di abbandono, ma presenta ancora problematiche che si possono risolvere grazie all’atteggiamento dei commercianti che hanno scelto di costruire anziché limitarsi a lamentarsi sui social media”.

“Il progetto sviluppato si fonda – ha commentato l’assessore Garufo – sulla collaborazione con il CCN e con gli operatori commerciali presenti nella piazza, con l’obiettivo di promuovere interventi concreti di rigenerazione urbana. L’iniziativa si basa su un modello virtuoso di partenariato pubblico-privato: l’amministrazione supporta il processo attraverso procedure semplificate e strumenti di agevolazione, mentre i soggetti privati contribuiscono alla valorizzazione e alla cura dello spazio pubblico.

Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Commercio e alla Polizia Amministrativa per il supporto fornito nell’inquadramento procedurale della proposta. Fondamentale è stato inoltre il contributo del Security Manager, Giampaolo Dotto, nel rafforzare la rete delle relazioni locali, nella consapevolezza che la sicurezza non si esaurisce nei soli aspetti fisici, ma richiede il coinvolgimento attivo della comunità”.

Il rappresentante del CCN ha descritto il progetto come la formalizzazione di una collaborazione già esistente da oltre dieci anni tra le attività della piazza, sottolineando che il piano d’ambito per la gestione di piazza Mazzini rappresenta un esperimento da aggiustare nel tempo. Il prossimo passo sarà includere attivamente anche i residenti e i fruitori della piazza.

