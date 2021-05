Home

Comune illuminato nel weekend, ricorrono le giornate della Croce Rossa e dell'Europa

6 Maggio 2021

Comune illuminato nel weekend, ricorrono le giornate della Croce Rossa e dell’Europa

Comune illuminato di rosso e blu nel fine settimana

Livorno 6 maggio 2021

Sabato 8 ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e domenica 9 maggio la Giornata dell’Europa

Livorno, 6 maggio 2021 – Comune illuminato di rosso e di blu nel fine settimana.

Sabato 8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa, data scelta perchè anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento. La Croce Rossa ha invitato i Comuni ad illuminare di rosso un monumento cittadino e l’Amministrazione Comunale livornese ha scelto la facciata di Palazzo Comunale.

Il giorno successivo, domenica 9 maggio, la facciata del Comune cambierà colore e sarà illuminata di blu, data in cui ricorre la Giornata dell’Europa. La data è l’anniversario della storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa.

