Comunicazione politica del sindaco Luca Salvetti in relazione all’apertura dell’Ippodromo Caprilli

18 Agosto 2021

Livorno 18 agosto 2021

“Sul fronte tecnico operativo l’amministrazione comunale, il gestore dell’ippodromo e il Ministero, hanno evidenziato il percorso fatto che ha portato all’autorizzazione a correre e alla assegnazione delle corse per il 15 agosto.

Sul fronte politico posso dire che i vertici del Movimento 5 Stelle livornese, che commentano e si avventurano in valutazioni e prese di posizione, sono gli stessi che a dicembre del 2015 hanno inopinatamente preso la decisione di chiudere l’ippodromo e abbandonarlo nel degrado.

Una situazione che in cinque anni ha determinato un incredibile danno economico alla collettività

Questo ha costretto l’attuale amministrazione ad impegnare risorse per il recupero funzionale della struttura e per rivalorizzare un area di 110 mila metri quadri nel cuore della città.

Una struttura che vedrà le corse dei cavalli, ma proporrà a 360 ° anche attività legate al mondo equestre, eventi culturali e di spettacolo in uno scenario che tornerà finalmente a disposizione.

Le opposizione di destra, Lega e Fratelli d’Italia, non si capisce invece che cosa vogliano veder realizzato in questo spazio bellissimo:

si lasciano andare a reazioni isteriche se dei privati presentano progetti legati ad attività sportive (come il famoso progetto del centro surf);

gridano a squarciagola se la struttura viene riconsegnata al mondo dell’ippica;

si lamentano se dentro vengono realizzati momenti culturali o di intrattenimento.

In realtà per loro l’unica strada da battere è quella della critica a prescindere senza uno straccio di proposta alternativa.

Questa amministrazione, al netto delle prese di posizione di chi rappresenta fantini, allenatori e proprietari, ha come riferimento il percorso strutturato con il gestore e con il ministero che ha portato alla riapertura del Caprilli, cosa che era contenuta nel programma elettorale per il quale siamo stati scelti per governare la città, da questo punto non ci smuoviamo, andiamo dritti verso l’obbiettivo cosi come facciamo per tutte quelle cose che abbiamo realizzato e realizzeremo per rilanciare la città sotto il profilo, economico, culturale e sociale”.

