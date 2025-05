Home

Comunità Energetica Rinnovabile (CER), tre modalità di adesione

15 Maggio 2025

La manifestazione d’interesse sarà aperta sino al 23 giugno

Livorno, 15 maggio 2025 – Il Comune di Livorno si fa promotore di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a traino pubblico “Labronica e Solidale”.

Le Comunità energetiche rappresentano una delle soluzioni più innovative e promettenti nel panorama della transizione energetica:

una possibilità unica per la comunità locale di produrre direttamente l’energia necessaria a soddisfare i fabbisogni di molteplici soggetti mediante l’installazione impianti di energia rinnovabile.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i membri grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione elettrica che rende possibile la “condivisione virtuale” di tale energia.

La normativa nazionale sostiene lo sviluppo di tali associazioni e ne riconosce appositi incentivi al fine di perseguire il miglioramento sociale ed ambientale della Comunità.

Possono partecipare alla Comunità Energetica: cittadini, condomini, piccole/medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l’attività principale), enti territoriali/istituzioni locali, associazioni, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore che abbiano un’utenza elettrica nel Comune di Livorno.

La manifestazione d’interesse si inserisce all’interno di un progetto più ampio dell’Amministrazione che ha come obiettivo il coinvolgimento attivo di tutte le realtà territoriali al fine di condividere energia rinnovabile (fotovoltaica, eolica, ed altre tecnologie green) prodotta da impianti nella disponibilità della comunità.

Il Comune di Livorno intende, attraverso questa iniziativa, incentivare la partecipazione della cittadinanza alla realizzazione di un modello di gestione dell’energia che sia condiviso e sostenibile sia economicamente sia ecologicamente.

L’Amministrazione, inoltre, partecipa attivamente alla CER valorizzando il patrimonio immobiliare pubblico della città:

grazie all’Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, in coordinamento con l’ufficio Politiche Energetiche ed Energy Management del Comune, è stata redatta un’attenta analisi

finalizzata all’individuazione della potenzialità fotovoltaica installabile sulle coperture degli edifici pubblici (principalmente scuole) la cui produzione potrà essere messa a disposizione della nascente Comunità Energetica Rinnovabile labronica.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per Livorno di diventare protagonista della transizione ecologica ed energetica, offrendo nuove occasioni per la creazione di coesione sociale e di partecipazione attiva in città.

Aderire è completamente gratuito e la manifestazione d’interesse sarà aperta sino al 23 giugno 2025 attraverso il Servizio online disponibile sulla pagina istituzionale del Comune di Livorno al link https://comune.livorno.it/cer

L’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile sarà comunque possibile anche successivamente alla costituzione del soggetto giuridico.

È possibile partecipare con diversi ruoli:

– produttore, mettendo a disposizione il proprio impianto di produzione da fonti rinnovabili;

– consumatore, chiunque abbia un’utenza elettrica in città e voglia avvalersi dei vantaggi legati alla condivisione di energia prodotta da impianti FER della Comunità Energetica Rinnovabile;

– prosumer, chi svolge entrambi i ruoli sopraindicati, alternando il consumo e la produzione di energia rinnovabile.

La partecipazione della collettività all’iniziativa è essenziale e consentirà al Comune di raccogliere le candidature, mappare le potenziali Comunità realizzabili ed avviare il processo per la costituzione in forma giuridica della CER.

Silvia Viviani, assessora alle politiche ambientali ed energetiche, ne sottolinea l’importanza:

“La costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile a Livorno rappresenta un passo significativo verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale della Città.

In un momento storico in cui l’indipendenza energetica e la sostenibilità ambientale sono sempre più cruciali, la comunità energetica permetterà di produrre energia pulita a livello locale, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e creando un modello di sviluppo più equo e accessibile.

La partecipazione di tutta la Città alla CER è fondamentale: questo progetto aiuterà a mitigare la povertà energetica, ridurre le emissioni inquinanti e promuovere una maggiore autonomia energetica per la città.

Invitiamo cittadini, aziende e associazioni a unirsi a questo percorso affinché tutti possiamo beneficiare di un sistema energetico più equo e vantaggioso. Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, sarà possibile trasformare il nostro territorio in un laboratorio di innovazione, capace di generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale”.

Per maggiori informazioni o chiarimenti, sarà possibile contattare l’ufficio Politiche Energetiche ed Energy Management del Comune di Livorno inviando una mail a: cer@comune.livorno.it o chiamando i numeri telefonici 0586 820705 e 0586 820867 (disponibili il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12).