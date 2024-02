Home

Comunità energetiche rinnovabili e solidali, giornata di incontro in Fondazione

24 Febbraio 2024

Comunità energetiche rinnovabili e solidali, giornata di incontro in Fondazione

Una giornata di approfondimento e confronto su percorsi e obiettivi di sviluppo sostenibile e solidarietà sociale nel territorio di Livorno

Livorno 24 febbraio 2024 – Comunità energetiche rinnovabili e solidali, giornata di incontro in Fondazione

Martedì 27 febbraio dalle 9.30 alle 18.30 si svolgerà nella Sala Cappiello di Fondazione Livorno (Piazza Grande 23, Livorno), una giornata di approfondimento e riflessione sulla costruzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali nel territorio di Livorno.

Una CER è un soggetto giuridico non profit che produce e condivide energia da fonti rinnovabili, e a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, PMI, imprese e pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia contenendo i costi energetici.

Le Fondazioni hanno assunto, coerentemente ai propri fini statutari, un ruolo di motore sociale dei territori, con una attenzione sempre maggiore in merito al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Proprio in questo contesto si collocano le CER, che, agendo direttamente sulle necessità e sulle abitudini delle persone, perseguono un importante obiettivo sociale connesso alla povertà energetica, fenomeno per cui alcuni cittadini non possono usufruire di una fornitura di energia adeguata al proprio fabbisogno energetico. Le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali consentono dunque ai soggetti in stato di povertà energetica di condividere e usufruire dei benefici derivanti dall’installazione di un impianto a fonte rinnovabile, coniugando innovazione tecnologica e inclusione sociale con l’intenzione di porre al primo posto il benessere delle comunità.

Fondazione Livorno, con l’obiettivo di perseguire la missione di sviluppo sociale ed economico del territorio e con una sempre maggior consapevolezza degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ha avviato una serie di iniziative in collaborazione con Istituzioni, Amministrazioni Comunali ed enti del Terzo Settore.

Progettualità che verranno illustrate nel corso della giornata di martedì e nelle quali le CER rappresentano un valido strumento di democrazia energetica, solidarietà sociale e di contrasto delle diseguaglianze socio-economiche.

Il programma della giornata.

Programma

I SESSIONE | 9.30 – 12.30

Percorsi per una transizione ecologica e digitale

Luciano Barsotti

Presidente Fondazione Livorno

Il ruolo delle Fondazioni nella costruzione delle CER

Marco Raugi

Professore Ordinario Università di Pisa

Fasi di progettazione di un piano d’azione di due CER a Livorno

Fabio Gerosa

Presidente Fratello Sole

Linee guida per la sostenibilità degli enti religiosi e del Terzo Settore

Guido De Nicolais

Direttore Fondazione Caritas Livorno

Villaggio della carità: un emporio solidale ed ecologico

Silvia Viviani

Assessore all’Urbanistica Comune di Livorno

Le CER nella riqualificazione edilizia e sociale

II SESSIONE | 15.30 – 18.30

TERRITORI, PROGETTI E SOSTENIBILITÀ

Introduce

Luciano Barsotti

Presidente Fondazione Livorno

Alessandro Marmiroli e Daniela Patrucco

SINLOC e Energy4Com

Percorsi di decarbonizzazione negli EELL: le Comunità Energetiche Rinnovabili

Jessica Pasquini

Sindaco Comune Suvereto

CER: opportunità e difesa

Alberta Ticciati

Sindaco Comune Campiglia Marittima

La Comunità Energetica a servizio di cittadini e imprese

