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Con Brindisi un’altra beffa per la Libertas: 76-75

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4 Aprile 2026

Con Brindisi un’altra beffa per la Libertas: 76-75

Livorno 4 aprile 2026 Con Brindisi un’altra beffa per la Libertas: 76-75

Seconda sconfitta consecutiva di un punto per la Libertas Livorno 1947 che dopo il 76-77 di domenica scorsa al Modigliani Forum con Cividale, trascorre una vigilia di Pasqua amarissima a causa del 76-75 con cui perde a Brindisi. Identico l’epilogo con il tiro di Woodson – che avrebbe dato la vittoria – che si infrange sul ferro.

Nella Libertas non c’è Valentini, fermato dal mal di schiena. C’è però Eric Lombardi, tesserato a tempo di record e autore di una prestazione incoraggiante se si conta che ha conosciuto i compagni di squadra appena martedì.

In avvio c’è una buona Libertas che difende bene (i padroni di casa rimangono a secco per i primi 3’) e attacca in modo decente fino all’8-14. Brindisi, però non sta a guardare. Entra Francis e va subito in gas: 15-0 di parziale e Valtur a +9 (23-14). La Libertas prova a restare in partita nonostante le tante palle perse e gli attacchi pasticciati: oro colato per la squadra di Bucchi che fa la partita che avrebbe dovuto fare la LL: difende, ruba palloni e va in contropiede. Amaranto quindi in apnea all’intervallo lungo (42-33) dopo essere stati anche a -12. Nel terzo quarto la Libertas mostra la cera migliore. Va subito sotto di 11, ma Tiby guida la rimonta fino al -2. L’elastico si riallunga, perché alla minima distrazione Brindisi punisce, ma la Libertas c’è e confeziona il sorpasso (54-57). Si va all’ultimo intervallo con gli ospiti avanti di cortomuso (56-57). E’ il momento migliore per gli Amaranto che però sono penalizzati da alcuni episodi controversi che mandano in lunetta Copeland che segna 10 punti di fila (8 tiri liberi) e riporta Brindisi a +8 (69-61). La Libertas, però, non molla. Diana recupera dalla panchina Woodson (a lungo a sede per via dei quattro falli che gli sono stati fischiati in rapida successione) e la partita torna in equilibrio. Proprio Woodson con due siluri da 3 riporta avanti la Libertas (73-74) prima di un sanguinoso 0/2 ai liberi di Penna a 1’32” dalla fine. E’la sliding door della partita. Dall’altra parte Copeland dalla lunetta non trema prima del festival degli errori. Esposito fa 1 su 2 ai liberi (76-74) emulato da Filloy a 5” dalla fine (76-75). Cinciarini fa ancora peggio a 3”4 dalla sirena (0/2). Brindisi pasticcia sulla rimessa e l’ultimo tiro è di Woodson, ma non è serata. Finite come contro Cividale.

Valtur Brindisi – Bi.Emme Service Libertas Livorno 76-75 (20-14, 22-19, 14-24, 20-18)

Valtur Brindisi: Zach Copeland 20 (2/5, 1/5), Blake Francis 20 (4/5, 2/6), Ethan Esposito 11 (4/9, 0/0), Gabriele Miani 6 (3/3, 0/1), Andrea Cinciarini 5 (1/2, 1/2), Aristide Mouaha 4 (0/0, 1/1), Giovanni Vildera 4 (2/5, 0/0), Todor Radonjic 3 (0/3, 1/2), Lorenzo Maspero 3 (0/0, 1/1), Andrea Mabor dut bier 0 (0/1, 0/0), Cosimo De fazio 0 (0/0, 0/0), Simone Campagna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 27 – Rimbalzi: 29 8 + 21 ( Andrea Cinciarini 7) – Assist: 11 ( Zach Copeland 4)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 23 (6/7, 3/5), Avery Woodson 17 (2/7, 4/12), Ariel Filloy 16 (5/7, 1/4), Lorenzo Penna 5 (0/1, 1/3), Luca Possamai 4 (2/3, 0/0), Matteo Piccoli 3 (0/0, 1/3), Eric Lombardi 3 (1/1, 0/1), Niccolo Filoni 2 (1/3, 0/2), Luca Tozzi 2 (1/2, 0/0), Tommaso Fantoni 0 (0/0, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 18 – Rimbalzi: 30 10 + 20 ( Matthew james Tiby , Ariel Filloy , Luca Possamai 5) – Assist: 15 ( Lorenzo Penna 5)