26 Giugno 2024

Livorno 26 giugno 2024 – Con il progetto didattico “Nelle sue zampe” gli studenti hanno imparato a gestire in modo corretto la relazione con gli amici pelosi

Far riconoscere ai bambini il comportamento e gli stati d’animo del cane e di conseguenza insegnare loro a relazionarsi con Fido nel rispetto delle esigenze del nostro amico a quattro zampe è stato l’obiettivo del progetto didattico “Nelle sue zampe”, il patentino junior secondo quanto previsto dal percorso della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiana.

Il percorso di educazione al possesso responsabile e alla corretta relazione con il cane, inserito nel programma Scuola-Città 2023-2024 del CRED del Comune di Livorno, e organizzato dall’ufficio Tutela Animale in collaborazione con la cooperativa sociale Melograno, ha coinvolto circa novanta alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Giosuè Borsi”. In particolare, le classi che hanno seguito le lezioni sono state le seguenti: 1 A – 1C – 1E – 1F – 2A – 2 B -2D – 2G -3D.

Il progetto ha previsto un incontro con le varie classi della durata di 3 ore in cui, attraverso slide, spiegazioni guidate da parte dei medici veterinari Cecilia De Grandis e Elisa Granatelli e dell’educatrice cinofila Lorella Fulceri, e con la partecipazione di un cane, gli alunni hanno potuto apprendere il corretto approccio da quando il cucciolo entra in famiglia a quando diventerà adulto o anziano. Al termine degli incontri i ragazzi hanno affrontato un test in virtù del quale è stato rilasciato l’attestato di partecipazione.

Le lezioni, svolte al Cisternino di Città nella primavera appena passata, hanno permesso pertanto di insegnare agli studenti concetti di anatomia, fisiologia ed etologia del cane.