“Con il Vietnam nel Cuore”, in mostra le contestazioni dei giovani livornesi negli anni 70
Livorno 28 maggio 2026 “Con il Vietnam nel Cuore”, in mostra le contestazioni dei giovani livornesi negli anni 70
Libertà Livorno invita la cittadinanza alla mostra dal titolo: Con il Vietnam nel Cuore, organizzata da Libertà Livorno presso il suo centro, in Borgo Cappuccini 25, dal 30 maggio al 2 giugno, aperta dalle ore 19,00 alle ore 22,30
Dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 19.00 alle 22.30, Libertà Livorno ospiterà la mostra dal titolo “Con il Vietnam nel cuore. Resistenze di ieri e di oggi. Voci e immagini dei popoli”.
Al vernissage, sabato 30 maggio alle 19.00, il livornese Marcello Lenzi rievocherà le contestazioni giovanili alla guerra mossa dagli Stati Uniti contro il Vietnam, di cui lui fu testimone nella Livorno degli anni ‘70.
Una documentazione fotografica storica d’eccezione, dal volume “Vietnam unito, libero, indipendente” pubblicato all’epoca dal partito comunista per far conoscere gli orrori di una delle guerre imperialiste a firma Usa, condotta dall’occidente allo scopo di “esportare la democrazia”, divenuta emblema di ogni ingiustizia.
In parallelo alle fotografie della guerra, dei suoi protagonisti e della strenua resistenza del popolo vietnamita all’assalto dell’esercito statunitense, saranno mostrate immagini delle tante resistenze di oggi, tra le quali quella – la prima ad essere visibile “in tempo reale” da chiunque in modo digitale – del popolo palestinese, vittima di genocidio da parte del governo israeliano, senza trascurare le altre guerre in corso nel mondo – oltre una trentina.
Ti aspettiamo quindi a Livorno, in Borgo dei Cappuccini 25, in occasione della Festa di Straborgo, per imparare insieme a noi a non ripetere gli errori del passato… e del presente.
Ingresso a contributo libero e consapevole.