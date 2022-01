Home

11 Gennaio 2022

Con la scusa della spesa rubano i soldi ad un 70enne

Livorno 11 gennaio 2022

Questa mattina un uomo di circa 70 anni è stato derubato di circa 1.000 euro con la scusa della consegna della frutta

Il fatto è avvenuto in via Provinciale Pisana; due truffatori a bordo di un furgoncino si sono avvicinati alla vettura guidata dal 70enne e con la scusa di dovergli consegnare la frutta, sono riusciti a far fermare l’anziano

Il 70enne si fa caricare in macchina delle cassette della frutta poi, giunto il momento di pagare tira fuori il portafoglio.

Era il momento che i due ladri attendevano e gli asportano circa mille euro.

Il 70 ha provato a fermare i due ladri ma questi si sono dati alla fuga dopo averlo spinto a terra

Sul posto è intervenuta la polizia che ha ascoltato l’uomo ed ha avviato le indagini

