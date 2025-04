Home

9 Aprile 2025

Livorno 9 aprile 2025 Con MisterGreen al parco Centro Città, un successo di sensibilizzazione per la 1H del Vespucci-Colombo

Una mattinata all’insegna dell’educazione alla tutela dell’ambiente e dell’inclusione per la classe 1H, dell’indirizzo Servizi Commerciali, Comunicazione Grafica, dell’IIS Vespucci-Colombo di Livorno, che ha visto i ragazzi della classe impegnati nella pulizia del parco pubblico nei pressi dell’ ‘Odeon’, nel centro della città di Livorno.

Il progetto dell’istituto con la collaborazione dell’oambientalista Francesco Stefanini, alias Mr Green si è rivelato un successo nel sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente in un’atmosfera di armonia e collaborazione.

Tutti gli alunni della classe 1HSC, divisi in piccoli gruppi di tre, hanno dato il loro contribuito con entusiasmo, mostrando maturità, senso civico e capacità di lavorare in team, con l’obiettivo di riempire il più possibile il loro sacco di immondizia abbandonata.

Questa esperienza si è rivelata anche un importante momento di aggregazione, socializzazione e inclusione per tutti i ragazzi ma in particolar modo per i più timidi ed introversi.