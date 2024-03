Home

Basket

2 Marzo 2024

Con Omegna la Pielle segna la decima vittoria consecutiva

Livorno, 2 marzo 2024 – Con Omegna la Pielle segna la decima vittoria consecutiva

La Pielle tira male (52% da 2, 21% da 3 e 63% ai liberi). Gioca meno bene del solito. Ma è una CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO che sa vincere in mille maniere diverse. E che nel momento clou, si dimostra grande squadra ferendo una Paffoni Omegna tenace per l’intero arco dei 40 minuti.

Avanti di 3 a 37 secondi dalla fine, la squadra di coach Marco Cardani sceglie di fare fallo. Fazioli in lunetta fa 1/2. Dall’altra parte Chiarini, dopo diversi viaggi maledetti, infila in 2/2 che vale il più a 10 secondi dalla sirena. La Paffoni ci prova due volte, ma la festa è tutta per i 150 innamorati arrivati da Livorno. Il resto è storia nota, Campori e compagni non offrono la loro miglior prestazione stagionale, ma in avvio di ripresa mordono la Fulgor (soli 10 punti realizzati nel terzo quarto), mettendo il naso avanti. Da questo momento in poi la gara scorre sul filo dell’equilibrio, Livorno tocca anche il più 8 (48-56), ma Kosic impatta sul 56 pari. Omegna, tuttavia, non riesce più a mettere la freccia dinanzi ad una Pielle solida e cinica.

Paffoni Omegna-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 65-69

PAFFONI: Baldassarre 2, Picarelli 7, Hadzic 2, Coltro, Fazioli 12, Balanzoni 14, Torgano 6, Trebeschi ne, Kosic 15, Jokovic ne, Fomba ne, Solaroli 7. All. Ducarello.

CAFFÈ TOSCANO: Loschi 7, Pagani 7, Laganà 9, Rubbini 2, Lo Biondo 4, Manna ne, Ferraro 14, Chiarini 17, Campori 4, Diouf 14. All. Cardani.

Arbitri: Schena di Castellata Grotte (BA) e Procida di San Cipriano Picentino (SA)

Parziali: 20-16, 38-37, 48-54, 65-69

