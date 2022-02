Home

Attualità

Conad Nord Ovest dona 264 mila euro a favore della Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per il progetto “Casa del Cuore”

Attualità

22 Febbraio 2022

Conad Nord Ovest dona 264 mila euro a favore della Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per il progetto “Casa del Cuore”

Massa, 22 febbraio 2022 – L’impegno di Conad per la Comunità si arricchisce di una ulteriore iniziativa di sostenibilità sociale, grazie al collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”.

Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità, l’iniziativa virtuosa di collezionamento di 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, promossa da Conad Nord Ovest, ha permesso di raggiungere in Toscana la straordinaria cifra di 264.000 euro, per un grande progetto di solidarietà.

Per ogni premio distribuito, infatti, Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

L’importo raccolto è stato donato alla Fondazione Monasterio per sostenere il progetto “Casa del Cuore” che favorirà la costruzione di una casa di accoglienza – nei pressi dell’Ospedale del Cuore – destinata alle famiglie dei bambini sottoposti ad interventi di cardiochirurgia. Si tratta, nello specifico, di gestanti cardiopatiche o portatrici di bambini cardiopatici, e famiglie i cui figli devono essere sottoposti ad un intervento al loro piccolo cuore in modo da garantire le migliori condizioni di sicurezza e di vicinanza. Le strutture che si trovano in prossimità dell’Ospedale del Cuore, gestite dai Volontari dell’Associazione “Un cuore, un mondo”, accolgono pazienti e famiglie in modo gratuito: questo permette al personale della Monasterio di potersi prendere cura, con estremo orgoglio, di piccoli pazienti che intraprendono un lungo viaggio dalle altre Regioni Italiane e dall’estero.

In otto edizioni, la campagna solidale “Con Tutto il Cuore” ha permesso a Conad Nord Ovest di donare complessivamente in Toscana oltre 1.440 milioni di euro, interamente devoluti a favore delle strutture pediatriche del territorio per l’acquisto di importanti macchinari e per sostenere progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti.

Oggi a Massa si è svolto l’incontro per la simbolica consegna della donazione presso la l’Ospedale del Cuore di Massa alla presenza del Presidente Conad e Conad Nord Ovest Valter Geri, del Direttore Rete Toscana Alessandro Penco e di una rappresentanza dei soci Conad Nord Ovest e del Direttore Generale della Fondazione Monasterio, Dottor Marco Torre. Un gesto importante con cui Conad Nord Ovest ha voluto ribadire la propria vicinanza e il proprio impegno nei confronti delle comunità.

“Anche quest’anno, insieme ai nostri Soci e grazie alla partecipazione e alla generosità dei nostri Clienti, che rispondono sempre con grande entusiasmo ai progetti di sostenibilità sociale sul territorio, abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Cooperazione, reciprocità, vicinanza, ascolto delle necessità della comunità sono e saranno sempre i nostri valori. – dichiara il Presidente di Conad e Conad Nord Ovest Valter Geri – Crediamo molto in questo progetto, che ci vede impegnati già da tempo al fianco di importanti ospedali pediatrici italiani. Un’iniziativa che ci permette di esprimere al meglio il nostro impegno quotidiano e concreto per i territori che ci ospitano andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso il futuro. In Toscana, in otto edizioni dell’iniziativa, abbiamo raggiunto risultati straordinari, che ci auguriamo possano continuare a crescere in futuro e di cui siamo orgogliosi poiché rappresentano un’ulteriore conferma della grande responsabilità dell’intero sistema Conad e dei nostri Clienti, Soci e Collaboratori. Il nostro doveroso ringraziamento va a loro e a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria”.

“Questo incredibile risultato – afferma il Direttore Generale della Monasterio, Marco Torre – è la testimonianza della generosità della cittadinanza e, al tempo stesso, della fiducia che la nostra comunità ripone in noi. Una forte emozione ed una grande responsabilità: continueremo a lavorare con determinazione, portando avanti i nostri progetti, finalizzati a migliorare l’esperienza di cura dei pazienti e la nostra capacità di accoglienza. Ringrazio di cuore Conad per la sensibilità che riserva noi, non solo confermando ogni anno il progetto di raccolta fondi, ma sostenendo in modo concreto e importante le nostre iniziative. Insieme al calore dei nostri sostenitori e a Conad, la Monasterio è ancora più forte”.

La campagna “Con tutto il Cuore” vede da anni impegnata Conad Nord Ovest a fianco di importanti ospedali pediatrici delle regioni in cui opera: Toscana, Emilia, Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria, Lazio e Sardegna. Grazie alla generosità dei numerosi clienti in otto edizioni la campagna ha permesso di donare complessivamente ben oltre 3,3 milioni di euro a favore di: Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze, a cui si sono aggiunti l’Istituto Giannina Gaslini di Genova (dal 2019), il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino (dal 2020).

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

A livello nazionale, l’iniziativa, promossa quest’anno da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin