Concerto al tramonto, 200 persone riempiono l’Arena Licia nella natura della tenuta Bellavista

21 Luglio 2025

Grande successo per il Concerto al Tramonto nella Natura alla Tenuta Bellavista Insuese

200 persone hanno riempito l’Arena Licia, l’anfiteatro naturale in riva al Lago Alberto: atmosfera unica e grande musica tra gli alberi

Grande partecipazione e forti emozioni hanno accompagnato il Concerto al tramonto nella natura andato in scena nella serata di giovedì 17 luglio all’Arena Licia, suggestivo spazio immerso nel bosco della Tenuta Bellavista Insuese, all’interno dell’area Lago Alberto a Guasticce (LI).

Protagonisti della serata cinque fiati dell’Orchestra del Festival di Sanremo, che hanno incantato il pubblico con un’esibizione rigorosamente acustica, senza luci artificiali né amplificazioni, accompagnata dalla luce calda del tramonto e dai suoni del bosco.

Circa 200 persone hanno preso parte all’evento, rispondendo con entusiasmo all’invito della Tenuta.

Tra i presenti anche il Consigliere Regionale Gianni Anselmi e l’Assessora alla Cultura del Comune di Collesalvetti Vanessa Carli, la cui presenza è stata particolarmente gradita dagli organizzatori.

Il concerto, ideato e realizzato in collaborazione con il Maestro Mario Menicagli – già direttore del Teatro Goldoni di Livorno e della Scuola Clara Schumann di Collesalvetti – ha riportato la Tenuta Bellavista Insuese a ospitare eventi musicali di alta qualità, dopo le fortunate esperienze di “Opera al Lago” e “Alba Clara”.

“Siamo profondamente felici e grate per l’esito di questa serata – ha dichiarato Sabina Vitarelli, titolare della Tenuta –. Riportare la musica nel cuore della nostra natura è sempre una sfida, ma questa volta è stato davvero emozionante.

Allestire un concerto in mezzo a un bosco non è semplice, ma vedere tante persone attente, partecipi, coinvolte… ci ha ripagato di ogni sforzo. Un ringraziamento sincero va al Maestro Mario Menicagli, a tutti i musicisti e a chi ha scelto di trascorrere con noi questa esperienza speciale. Abbiamo voluto concludere offrendo un piccolo aperitivo con i nostri prodotti bio a tutti i presenti, per salutare insieme il tramonto. E oggi possiamo dire: è stato davvero un momento da ricordare.”

L’evento si è svolto a ingresso gratuito, su prenotazione, e ha confermato il desiderio – da parte del pubblico – di vivere la musica in spazi autentici, immersivi, a contatto con il paesaggio e lontani dalla frenesia quotidiana.

Prossimo appuntamento in Tenuta, il 9 agosto, dedicato alla meditazione yoga. Maggiori info saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito www.tenutabellavistainsuese.it e sui social della Tenuta.

