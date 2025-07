Home

Eventi

Concerto al tramonto nella tenuta Insuese, evento gratuito

Eventi

9 Luglio 2025

Concerto al tramonto nella tenuta Insuese, evento gratuito

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 9 luglio 2025 Concerto al tramonto nella tenuta Insuese, evento gratuito

La musica torna a risuonare nel cuore verde della Tenuta Bellavista Insuese.

Giovedì 17 luglio 2025, dalle 19.15, l’Arena Licia, l’anfiteatro naturale incastonato nel bosco dell’area Lago Alberto (Guasticce), ospiterà un concerto acustico al calar del sole con la partecipazione di cinque fiati dell’Orchestra del Festival di Sanremo.

Un evento raro, dove natura e arte si incontrano senza artifici: nessuna amplificazione, nessuna luce scenica, solo strumenti, respiro e silenzio.

Il pubblico sarà immerso nel bosco, mentre la luce del giorno svanisce lentamente – il sole tramonterà alle 20.56 – e la musica, viva e pulsante, ne accompagnerà il ritmo.

Con questa iniziativa la Tenuta Bellavista Insuese torna a ospitare eventi concertistici immersivi, come già accaduto con i suggestivi appuntamenti di “Opera al Lago” e “Alba Clara”, che hanno segnato le ultime stagioni culturali con grande partecipazione e apprezzamento del pubblico.

Anche in questa occasione fondamentale la collaborazione con il M° Mario Menicagli, figura di rilievo del panorama musicale locale e nazionale, già direttore del Teatro Goldoni di Livorno e della Scuola Clara Schumann di Collesalvetti. Organizzatore e instancabile promotore culturale, il Maestro Menicagli ha reso possibile – insieme alla Tenuta – la realizzazione tecnica e artistica di un concerto che, per ambientazione e impatto emotivo, promette di essere indimenticabile.

“Siamo felici di essere riusciti in questa piccola grande impresa – afferma Sabina Vitarelli, titolare della Tenuta –. Allestire un concerto nel cuore del bosco è una sfida non semplice, ma ampiamente ripagata dalla magia che si crea: emozioni autentiche, condivise, immerse nella bellezza. Un ringraziamento sentito va al Maestro Menicagli, e un’altra grande gioia è poter aprire l’evento gratuitamente al pubblico, nel segno dell’accessibilità e della condivisione.”

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione su Eventbrite, cercando l’evento “Immersi nella natura – Concerto al tramonto all’Arena Licia” oppure cliccando direttamente qui.

Per raggiungere l’Arena Licia: una volta giunti a Guasticce (Livorno), occorre voltare all’altezza della farmacia in via della Chiesa e seguire le indicazioni. Dall’area parcheggio sarà poi necessario percorrere circa 200 metri a piedi per raggiungere l’Arena.

Per chi ama la musica, il silenzio, la luce e il tempo che rallenta: un’occasione da non perdere.

Concerto al tramonto nella tenuta Insuese, evento gratuito