Concerto all’alba sulla spiaggia al bagno degli americani con Elisabetta Maulo & Mattia Donati

24 Luglio 2022

Concerto all’alba sulla spiaggia al bagno degli americani con Elisabetta Maulo & Mattia Donati

Elisabetta Maulo & Mattia Donati per il concerto all’alba al Bagno degli Americani

Livorno 24 luglio 2022

Nell’estate dei grandi ritorni non poteva mancare quello del concerto all’alba al Bagno degli Americani di Tirrenia (Pisa). L’appuntamento è fissato a domenica 31 luglio alle 6.00.

Protagonista al civico 8 di viale del Tirreno il duo formato da Elisabetta Maulo & Mattia Donati, che intratterrà il pubblico nel magico e suggestivo scenario offerto dalle prime luci del mattino sulla spiaggia.

I musicisti presentano così l’appuntamento: “La fiaba che raccontiamo risveglia l’animo più dolce, infantile e puro. Come le interpretazioni degli standard che andremo a suonare.

Le nostre sono storie di vita completamente differenti, che si incontreranno grazie ai brani classici degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta che rileggeremo sotto chiave poetica. Fischer, F. Waller, Gershwin, Monk e tanti altri saranno gli autori protagonisti di questa incredibile alba”.

Il bar sarà aperto per la colazione. Ingresso libero. Informazioni: 342 3513884.

“Ecco il primo concerto all’alba della stagione, appuntamento molto atteso e ormai una vera e propria tradizione per il pubblico del Bagno degli Americani – commentano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali dell’associazione Cineclub Arsenale -. La stagione dei concerti in programma tutti i venerdì sera, in collaborazione con il Borderline, sta andando molto bene e siamo contenti di proporre anche questo appuntamento all’alba. L’ingresso sarà gratuito, mentre il bar sarà a disposizione del pubblico per la colazione”.

