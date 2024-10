Home

25 Ottobre 2024

Livorno 25 ottobre 2024 – Concerto annullato e allerta arancione, il The Cage questa sera è chiuso

Il The Cage annulla la serata odierna, lo annuncia sui social avvisando tutti i livornesi e le molte persone che vengono da fuori Livorno

“Care robettine e robettini, cari cheiggini e cheiggine

Visto l’allerta meteo arancione, il fatto che sta piovendo da ieri (in alcuni momenti anche pesantemente) e l’annullamento del concerto degli A Toys Orchestra per problemi di salute di uno dei membri, ci sembra il caso di annullare la serata di stasera. Molti di voi vengono da fuori Livorno e non vogliamo che andiate in giro la notte lungo le strade mezze allagate e poi anche noi ci meritiamo di riposarci e stare sereni una volta ogni tanto. Robetta è una serata divertente dove si balla e si sta allegri senza stare a farsi troppe paranoie … e stasera non potrebbe essere la stessa cosa.

Vi aspettiamo tutte e tutti domani sera per il consueto My Generation ma soprattutto giovedì 31 ottobre per Halloween Monsters Invasion dove lì si che veramente la butteremo di fori abbestia, vestitevi nella maniera più assurda possibile please, vestitevi da allerta arancione se possibile, così … a caso!