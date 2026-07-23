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Cronaca

Concerto benefico alla caserma Vannucci: raccolta fondi per donare un defibrillatore alla città

Cronaca

23 Luglio 2026

Concerto benefico alla caserma Vannucci: raccolta fondi per donare un defibrillatore alla città

Livorno 24 luglio 2026 Concerto benefico alla caserma Vannucci: raccolta fondi per donare un defibrillatore alla città

L’iniziativa “Insieme per un Bene Comune”, promossa dalla ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, punta all’acquisto di un DAE che sarà installato in piazza Sforzini, ad Ardenza, grazie alla collaborazione con la SVS Pubblica Assistenza.

Una serata all’insegna della musica, della solidarietà e dell’impegno per la comunità. Si è svolto nell’area “Cefalonia” della caserma Medaglia d’Oro al Valor Militare “Paolo Vannucci”, sede del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, il concerto benefico “Insieme per un Bene Comune”, iniziativa promossa dalla ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” con l’obiettivo di raccogliere fondi per un progetto di pubblica utilità.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’acquisto di un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) che, al termine della raccolta fondi, verrà donato alla SVS Pubblica Assistenza per essere installato in piazza Sforzini, nel quartiere Ardenza, dove costituirà un presidio permanente di primo soccorso a disposizione della cittadinanza.

Ad aprire la manifestazione è stato il presidente della ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, 1° Luogotenente (riserva) Costantino Oliverio, che ha salutato il pubblico e ringraziato le autorità intervenute, la Banda Musicale della Brigata Paracadutisti “Folgore”, i volontari e tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa. Nel suo intervento ha ricordato come l’associazione non si limiti all’attività sportiva, ma sia impegnata anche nella promozione dei valori educativi, civici e morali propri del mondo militare e dello sport, attraverso progetti rivolti al bene comune.

Alla serata ha partecipato anche una delegazione del settore giovanile Karate dell’associazione, accompagnata dalla dirigenza e dallo staff tecnico, testimoniando l’attenzione rivolta ai giovani e alla formazione attraverso i valori dello sport.

Successivamente è intervenuto il comandante del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, colonnello Girolamo Bufi, che ha sottolineato come solidarietà, spirito di servizio, senso del dovere e disponibilità verso il prossimo rappresentino valori profondamente radicati nell’identità dei paracadutisti della Folgore e trovino concreta espressione anche in iniziative come questa, dedicate al sostegno della collettività.

Numerosa la partecipazione delle autorità civili e militari, tra cui i comandanti del 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”, del 184° Reggimento Comando e Supporti Tattici “Nembo”, del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, un rappresentante dell’Accademia Navale, il questore di Livorno Giuseppina Stellino, la dirigente del Comune di Livorno Daniela Villa e la vicepresidente della SVS Pubblica Assistenza, Maria Pia Bernardoni.

Protagonista della serata è stata la Banda Musicale della Brigata Paracadutisti “Folgore”, che ha proposto un repertorio particolarmente apprezzato dal pubblico, contribuendo a rendere ancora più significativo il messaggio di solidarietà dell’iniziativa.

L’ampia partecipazione di cittadini, famiglie, rappresentanti delle istituzioni e delle Forze Armate ha confermato il forte legame tra il territorio e il mondo militare, dimostrando come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità possa tradursi in progetti concreti a favore della cittadinanza.

La serata si è conclusa con un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, riaffermando come il bene comune nasca dall’impegno condiviso e dalla capacità di fare squadra al servizio della comunità.