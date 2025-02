Home

25 Febbraio 2025

Concerto celebrativo della storica Banda Città Di Livorno

Livorno 25 febbraio 2025 Concerto celebrativo della storica Banda Città Di Livorno

Un evento speciale dedicato alla storia della Banda Città di Livorno, già Banda Musicale della Guardia Nazionale di Livorno (1861).

Un viaggio attraverso il tempo per raccontare il lungo percorso musicale e artistico della banda cittadina, con la consapevolezza che ciò che è stato forse non tornerà più, ma con l’orgoglio di rappresentare una delle istituzioni musicali più storiche della città.

Durante il pomeriggio, presentazione in musica del libro del prof. Massimo Signorini “Giacomo Puccini e…Livorno” pubblicato da Sillabe Editore.

Alla presentazione del volume verranno interpretate alcune composizioni di Giacomo Puccini trascritte per fisarmonica e soprattutto un vasto repertorio musicale per banda interpretato dalla Banda Città di Livorno, a testimonianza del lungo rapporto storico con la Città di Livorno che iniziò nel lontano 1861 e che perdura fino ad oggi. Le ricerche del prof. Massimo Signorini ne testimoniano l’ importanza culturale, artistica e musicale con personaggi importanti che si legarono al rapporto con la Banda Città di Livorno come Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Oreste Carlini.

Un’occasione unica per rivivere insieme le emozioni di un passato glorioso e celebrare il futuro della nostra musica!

L’ evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Livorno, del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno dell’ Associazione Accademia degli Avvalorati.

Scaletta intervento Banda:

Coro A Bocca Chiusa – G.Puccini (arr. M.Taglieri) Colonel Bogey march – K.J.Alford (arr. L.Pusceddu) From Grease – Warren Casey (arr. J.Moss) Voce Di Donna – D.Rettore (arr. D.Furlano) De Andrè for band (arr. F.Arrigoni) Santana a portrait (arr. G.Gazzani) Pops in the spots ( arr. Roland Kernen) Minuetto – Mia Martini (arr. S. De Palma)

L’evento a Ingresso libero avrà luogo il 30/03/2025alle ore 17:00 presso Auditorium C.Chiti – Conservatorio Mascagni , via Galileo Galilei 40

