1 Settembre 2025

Livorno 1 settembre 2025 Concerto della Fanfara dell’Accademia Navale al Caprilli

Domenica 31 agosto l’ippodromo Federico Caprilli di Livorno ha salutato la stagione ippica (conclusa di

fatto due giorni prima) con il concerto tenuto dalla Fanfara dell’Accademia Navale.

La bella serata di fine agosto, allietata anche da un piacevole clima, ha visto i musicisti diretti dal Maestro

Franco Impalà suonare un repertorio variegato, composta da musiche famose pescate più o meno da ogni

epoca.

Il concerto è stato aperto dall’Inno di Mameli e chiuso dall’Inno Fanterie di Marina.

Il Maestro Impalà, oltre a dirigere la Fanfara, ha coinvolto con la sua bravura e simpatia anche il pubblico

presente in tribuna.

Tra un impegno istituzionale e l’altro, il Sindaco Luca Salvetti è stato presente, ha salutato i convenuti e ha

assistito alla prima parte del concerto.

Un ringraziamento al Comandante Francesco Porcu che è stato il punto di riferimento per l’ippodromo per

la riuscita le iniziative organizzate questa estate.

Adesso il sipario cala sull’ippodromo Caprilli e si rialzerà il 6 dicembre per l’inizio della riunione invernale