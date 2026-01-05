Home

5 Gennaio 2026

Concerto dell’Epifania a Livorno: la Banda Città di Livorno porta le “Note di Pace” nella parrocchia di Sant’Andrea

Livorno 5 gennaio 2026

Sarà un pomeriggio all’insegna della musica, della condivisione e della speranza quello in programma martedì 6 gennaio 2026, quando la Banda Città di Livorno offrirà alla cittadinanza il Concerto dell’Epifania “Note di Pace”, su gentile invito di Don Rosario.

L’appuntamento è fissato per le ore 17:00 presso la Parrocchia di Sant’Andrea, in piazza del Cisternone, un luogo simbolico che accoglierà famiglie, bambini e appassionati per celebrare insieme la conclusione del periodo natalizio attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto, della durata di circa un’ora e mezza, proporrà un programma ricco di brani natalizi e melodie dedicate al tema della pace, pensato per emozionare e coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Le esecuzioni accompagneranno i presenti in un percorso musicale capace di unire tradizione, spiritualità e messaggi di armonia, valori che oggi risuonano con ancora maggiore forza.

L’iniziativa nasce dal desiderio della Banda Città di Livorno di donare un momento semplice ma profondamente significativo, in cui la musica diventa strumento di incontro, gioia e speranza. Un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e salutare le festività con uno sguardo fiducioso verso il nuovo anno.

«La vostra presenza sarà per noi motivo di grande felicità – sottolinea Dino Bettinelli, presidente dell’APS Banda Città di Livorno – e rappresenterà un importante segno di vicinanza al lavoro che la Banda porta avanti da tanti anni con passione e impegno».

Il Concerto dell’Epifania “Note di Pace” si propone così non solo come evento musicale, ma come gesto di comunità, capace di unire persone diverse attorno a un messaggio condiviso: quello della pace, della solidarietà e della bellezza dello stare insieme.

L’ingresso è aperto a tutti. La Banda Città di Livorno vi aspetta per condividere note, sorrisi e un augurio di pace per concludere queste festività.

