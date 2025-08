Home

Cronaca

Concerto di Manu Chao in piazza del Luogo Pio, divieto di transito anche per i pedoni

Cronaca

4 Agosto 2025

Concerto di Manu Chao in piazza del Luogo Pio, divieto di transito anche per i pedoni

Livorno, 4 agosto 2025 Concerto di Manu Chao in piazza del Luogo Pio, divieto di transito anche per i pedoni

Concerto di Manu Chao in piazza del Luogo Pio, divieto di transito anche per i pedoni in piazza del Luogo Pio. Lo stabilisce un’ordinanza, la 5735 del 21/7/ 2025 che in merito ordina:

Con efficacia dalle ore 16 del giorno 4 agosto alle ore 1 del giorno 5 agosto istituzione del divieto di transito pedonale in piazza del Luogo Pio, in piazza Anita Garibaldi in viale Caprera e in via delle Acciughe nel tratto compreso tra il civico 8 e viale Caprera.

Tale divieto è da intendersi salvo l’area destinata alla spettacolazione , ad eccezione dei residenti per raggiungere le abitazioni di piazza del Luogo Pio Civici 6 e 9 e di viale Caprera 9,15,21,27,31,39,49,51,53,57, ad eccezione dei clienti, dei titolari e dei dipendenti delle attività di ristorazione di piazza del Luogo Pio e di viale Caprera.

Clicca qui per leggere l’ordinanza completa in pdf