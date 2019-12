Home

Eventi

Concerto di Natale al Goldoni, oggi la guida all’ascolto

Eventi

16 dicembre 2019

Concerto di Natale al Goldoni, oggi la guida all’ascolto

Livorno 16 dicembre 2019 – Bastano poche note iniziali per riconoscere lo spettacolare Concerto per pianoforte e orchestra n.1 di Čajkovskij, uno dei concerti pianistici più eseguiti al mondo. Pagina a cui soltanto i grandi virtuosi si possono avvicinare e che sarà possibile conoscere in maniera ancora più approfondita oggi, lunedì 16 dicembre, alle ore 17 presso la sala Mascagni del Goldoni nel corso della Guida all’ascolto del primo appuntamento della stagione Concerti. Sarà questa, infatti, l’opera di apertura del “Concerto di Natale”, in programma venerdì 20 dicembre, ore 21 con l’Orchestra della Toscana diretta dall’italo-cileno Paolo Bortolameolli ed il siberiano Dmitry Masleev impegnato nella meravigliosa quanto ardua interpretazione solista.

Il prof. Daniele Salvini, attraverso una selezione di incisioni celebri, facili nozioni musicali e notizie biografiche rispetto agli autori ed il loro tempo, illustrerà i vari movimenti di cui si compone questa partitura ricchissima di energia, di sonorità travolgenti e colori smaglianti, e della romantica Sinfonia n. 7 in re minore, op. 70 del compositore ceco Antonín Dvořák che caratterizzerà la seconda parte del concerto.

La partecipazione all’incontro è ad ingresso libero.

Biglietti per il concerto ancora disponibili al botteghino del Goldoni, aperto il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30 e su www.ticketone.it . Prezzi: Intero € 15, Giovani under 25 € 5; Formula Famiglia: 2 adulti + figli, ogni figlio € 1,00