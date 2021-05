Home

Concerto inaugurale gratuito del Goldoni, da domani il via alle prenotazioni

6 Maggio 2021

Concerto inaugurale gratuito del Goldoni, da domani il via alle prenotazioni

Da venerdì 7 maggio in distribuzione i biglietti per il Concerto lirico inaugurale

OMAGGIO A LUCIA STANESCU

Il Goldoni riapre!

Livorno 6 maggio 2021

Riapre al pubblico il Teatro Goldoni di Livorno con una serata che si svolgerà in tutta sicurezza e con il numero dei posti consentiti dalle più recenti disposizioni ministeriali:

“E’ un giorno che attendevamo con grande trepidazione. – Afferma subito il Direttore della Fondazione Goldoni Mario Menicagli .– Ci riempie di gioia.

E’ passato oltre un anno dall’ultimo spettacolo in presenza e riavere il pubblico in sala è un evento che intendiamo condividere con tutta la città offrendo uno straordinario concerto lirico in omaggio ed in ricordo di una grande Signora ed Artista che ha onorato con la sua professione e la sua vita la nostra città per oltre cinquant’anni: il soprano rumeno Lucia Stanescu”.

L’appuntamento è per sabato 15 maggio, alle ore 18 e vedrà protagonisti interpreti che proprio con la Stanescu avevano avviato la loro formazione artistica per poi approdare su palcoscenici prestigiosi:

il soprano Maria Luigia Borsi, il baritono Devid Cecconi ed il tenore Antonello Palombi; con loro il violinista Brad Repp e l’Orchestra del Teatro Goldoni che avrà per la prima volta sul podio il proprio Direttore principale Gerardo Estrada Martinez. Interverrà il “Premio Lucia Stanescu” Lorena Puican.

In programma arie e brani dalle opere più popolari del repertorio di autori quali Verdi, Mascagni, Puccini, Leoncavallo, Giordano e Cilea.

L’evento è gratuito:

per partecipare è necessario ritirare i biglietti (posti numerati) presso la biglietteria del Teatro Goldoni da venerdì 7 maggio con il seguente orario: da martedì a sabato tutte le mattine ore 10/13, il martedì e giovedì anche ore 15/17. Sarà possibile ritirare due biglietti a persona.

Si ricorda che negli stessi orari, sarà possibile acquistare anche i biglietti del nuovo spettacolo di Paolo Migone “Beethoven non è un cane” in programma sempre al Goldoni il 20 maggio alle ore 19.45.

Info: tel.0586 204237 – Biglietteria (negli orari di apertura) tel.0586 204290 – www.goldoniteatro.it

