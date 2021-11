Home

Rubriche

Musica

Concerto per Franco Battiato, in uscita il live “Invito al Viaggio” registrato all’Arena di Verona

Musica

28 Novembre 2021

Concerto per Franco Battiato, in uscita il live “Invito al Viaggio” registrato all’Arena di Verona

MUSICA – 28 novembre 2021

Franco Battiato, il live dell’Arena di Verona esce venerdì 3 dicembre

All’Arena di Verona sono state portate in concerto le diverse espressioni musicali di Battiato, grazie al sostegno della Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Carlo Guaitoli e dei musicisti che hanno accompagnato Battiato nell’ultima tournée: Angelo Privitera alle tastiere e programmazione, Osvaldo Di Dio e Antonello D’Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla batteria.

INVITO AL VIAGGIO

Concerto per Franco Battiato

Registrato il 21 settembre 2021 all’Arena di Verona

Produzione Esecutiva:

Francesco Cattini

International Music and Arts

Produzione Artistica:

FRANCESCO CATTINI, PINO PINAXA PISCHETOLA, CARLO GUAITOLI, STEFANO SENARDI

Mix Audio:

Pino “Pinaxa” Pischetola

Registrazione ed Editing

Pat Simonini

CD 1

1. SONIA BERGAMASCO E CRISTINA BAGGIO – Invito al viaggio

2. ARISA – Come away death

3. MORGAN – Come un cammello in una grondaia

4. ANGELO BRANDUARDI – Il re del mondo

5. GIANNI MORANDI – Che cosa resterà di me (Mesopotamia)

6. MAX GAZZE’ – Un’altra vita .

7. CARMEN CONSOLI – Tutto l’Universo obbedisce all’amore

8. MAHMOOD – No time no space

9. CRISTINA SCABBIA E DAVIDE FERRARIO – Strani giorni

10. CARLO GUAITOLI – Luna indiana

11. EMMA – L’animale .

12. PAOLA TURCI – Povera patria

13. FIORELLA MANNOIA – La stagione dell’amore

14. GIANNI MAROCCOLO, ANDREA CHIMENTI, ANTONIO AIAZZI, BEPPE BROTTO – Aria di rivoluzione/Da Oriente a Occidente

15. SUBSONICA – Up patriots to arms

16. BLUVERTIGO – Shock in my town

17. VINICIO CAPOSSELA – La torre

18. EXTRALISCIO – Voglio vederti danzare

CD 2

1. ALICE – Io chi sono?

2. JURI CAMISASCA – Attende Domine (titolo originale L’esistenza di Dio)

3. JURI CAMISASCA E NABIL BEY – L’ombra della luce

4. EUGENIO FINARDI E CRISTINA BAGGIO – L’oceano di silenzio

5. SIMONE CRISTICCHI – Lode all’inviolato

6. ALICE – La cura .

7. BAUSTELLE – I treni di Tozeur

8. JOVANOTTI – L’era del cinghiale bianco

9. LUCA MADONIA – Summer on a solitary beach

10. GIOVANNI CACCAMO – Gli uccelli

11. MORGAN E FABIO CINTI – Segnali di vita

12. COLAPESCE DIMARTINO – Bandiera bianca/Sentimiento nuevo

13. CARMEN CONSOLI, COLAPESCE DIMARTINO, GIOVANNI CACCAMO, LUCA MADONIA, MARIO INCUDINE- Centro di gravità permanente

14. GIANNA NANNINI – Cuccurucucù

15. VASCO BRONDI – Magic shop

16. ENZO AVITABILE E MARIO INCUDINE – Stranizza d’amuri

17. DIODATO – E ti vengo a cercare

Gli stessi brani sono contenuti nella versione box 4 vinili.

Giovedì 2 dicembre alle ore 18:00, si terrà un incontro con il pubblico presso l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano (Piazza XXV Aprile, 8) al quale parteciperanno Francesco Cattini, Pino “Pinaxa” Pischetola, Carlo Guaitoli e Stefano Senardi (in collegamento video), Eugenio Finardi, Giovanni Caccamo e Saturnino. Nel corso della presentazione verranno proiettate in anteprima alcune immagini dal concerto tenutosi all’Arena di Verona. Ingresso libero con green pass, fino a esaurimento dei posti disponibili.