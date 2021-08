Home

Concerto per il Ca’Moro, ecco gli artisti che parteciperanno

24 Agosto 2021

Livorno 24 agosto 2021

LIVORNO PER CA’ MORO: EVENTO MUSICALE BENEFICO NEL CONTESTO DI CORTOMUSO FESTIVAL

Ha destato grande sensazione l’affondamento del Ca’ Moro”, il ristorante galleggiante che dal 2016 i livornesi erano abituati a vedere attraccato alla banchina di Piazza del Pamiglione e che dava lavoro ai ragazzi affetti dalla sindrome di Down.

Proprio per questo, Fondazione Lem – Livorno Euromediterranea ha immediatamente fatto propria la proposta dell’Amministrazione comunale di dare vita a un evento musicale da ospitare all’interno del Cortomuso Festival in corso all’ippodromo Caprilli.

Si chiamerà “Livorno per Ca’ Moro” ed è previsto per mercoledì 25 agosto a partire dalle 21,30 all’interno del suggestivo scenario dell’ippodromo ora restituito alla città.

Sul palco saliranno artisti che hanno risposto col cuore all’appello.

Obiettivo, far ripartire l’attività dei ragazzi del Parco del Mulino che avevano avviato e gestito il ristorante galleggiante.

Hanno già dato la loro adesione:

Bobo Rondelli, Enrico Nigiotti, Gary Baldi Bros, i Sinfonico Honolulu, Manuel Aspidi, il tenore Marco Voleri, Frejico e altri potrebbero aggiungersi.

Presenteranno la serata tre attrici: Emma Titomanlio, Irene Morini e Giuditta Novelli della compagnia Mayor Von Frinzius, dirette da Lamberto Giannini e accompagnate sul palco dall’attore-disturbatore Federico Parlanti.

La serata sarà scandita dalle incursioni comiche di Leonardo Fiaschi.

Una vera e propria gara di solidarietà che oltre agli artisti sta coinvolgendo anche il The Cage che, come produttore, si è messo a disposizione per la propria parte. Con lui i service tecnici e i fornitori di servizio che stanno lavorando a Cortomuso. Sul palco non potranno mancare i ragazzi della cooperativa Parco del Mulino a cui il neocampione d’Europa Giorgio Chiellini regalerà una maglia autografata.

Ma la gara punta a coinvolgere prima di tutto i livornesi, chiamati ad essere presenti all’iniziativa contribuendo con un biglietto di accesso a 10 euro, il cui intero ricavato sarà devoluto all’associazione, presente al Caprilli per ricevere anche altri contributi.

Prevendite su Vivaticket, ma i biglietti si potranno anche acquistare al botteghino.

