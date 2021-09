Home

Cronaca

“Concerto per La Rosa”, riapre la Coop ampliata e rimodernata

Cronaca

23 Settembre 2021

“Concerto per La Rosa”, riapre la Coop ampliata e rimodernata

Livorno 23 settembre 2021

Lo storico supermercato Coop di Via Settembrini è stato ampliato e rimodernato

Più merci e servizi per la clientela

Venerdì concerto con i giovani musicisti dell’Ensemble Bacchelli Young

Inaugurato il 5 maggio 1977 il supermercato Coop di Via Settembrini è conosciuto dai Livornesi come La Rosa e – fino a qualche tempo fa – La Coppona. Negli anni ha subito vari restyling, l’ultimo si conclude adesso, senza giorni di chiusura. La superficie del negozio è stata ampliata di 110 mq: ciò ha permesso di aumentare l’offerta di prodotti alimentari, surgelati, cibo etnico, pesce fresco take-away e migliorare l’esposizione di frutta e verdura. Cresce anche il reparto extra alimentare con casalinghi, calzetteria e calzature. L’intero percorso di spesa è stato ripensato, mentre casse self-service di ultima generazione rendono i pagamenti più veloci, in attesa dell’arrivo delle etichette elettroniche già presenti in alcune Coop della città. Il bancone del punto di ascolto è ora più accessibile, così come lo sportello del prestito sociale, dedicato alle operazioni dei soci prestatori Coop.

Unicoop Tirreno ha investito circa 270.000 euro per rinnovare lo storico negozio livornese, punto di riferimento anche sociale per il quartiere che conta 36.000 soci Coop, oltre la metà dei soci Coop di Livorno.

Per festeggiare la fine dei lavori la sezione soci Coop di Livorno organizza un concerto: venerdì 24 settembre alle ore 17.30, nel piazzale esterno del supermercato, i giovani musicisti e vocalist “Ensemble Young” della Associazione musicale e culturale “Bacchelli” proporranno brani famosi di musica pop.

Il concerto rispetterà le normative vigenti anti-Covid. Per i posti a sedere è richiesta di prenotazione tramite il sito https://tinyurl.com/musicainsieme. (In caso di maltempo sarà rinviato).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin