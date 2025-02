Livorno 27 febbraio 2025 Concerto “Sabato del Mascagni”, Alberto Bocini protagonista del primo appuntamento del progetto “Guest Star”

Il sesto concerto del ‘Sabato del Mascagni’ inaugura la nuova aula-studio intitolata a Giuseppe Lenzi

Alberto Bocini protagonista del primo appuntamento del progetto ‘Guest Star’

Sabato 1 marzo alle ore 16:30, ingresso libero, l’Auditorium del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno ospiterà un evento speciale nell’ambito della rassegna “Il Sabato del Mascagni”. Con il concerto “Guest Star” prende il via un nuovo progetto ideato dal direttore artistico Giovanni Nesi, che in virtù della sua carriera ha l’opportunità ogni anno di invitare un musicista di chiara fama a suonare con i migliori allievi del conservatorio. Un’occasione unica per gli allievi di confrontarsi con artisti di grande esperienza e per il pubblico di assistere a esibizioni di altissimo livello.

Nell’occasione, alle ore 16:00, sarà inaugurata la nuova aula-studio acquisita recentemente dal Conservatorio e posta all’interno della sede, adiacente all’Auditorium Cesare Chiti. L’aula sarà intitolata a Giuseppe Lenzi, che ha ricoperto per oltre venticinque anni il ruolo di Segretario Generale dell’Istituto Musicale Pietro Mascagni.

Persona estremamente importante nella storia dell’istituzione, Giuseppe Lenzi ha seguito, unitamente alle altre componenti degli organi istituzionali, le varie fasi del pareggiamento dell’Istituto ai Conservatori di Stato ed inoltre, con l’emanazione della Legge 508/99 di riforma dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, ha contribuito alle attività propedeutiche alla stesura del nuovo Statuto di Autonomia ai fini del riconoscimento quale istituzione di alta formazione artistica e musicale, oltreché la gestione del delicato passaggio dalla vecchia sede di Via Marradi alla sede attuale dell’Istituto, complesso Gherardesca.

Nel 2001 ha pubblicato il volume “La Provincia, una Villa e la musica a Livorno”, sottolineando l’importanza dell’Ente Provincia di Livorno e dell’Istituto Pietro Mascagni, da lui frequentato per oltre 25 anni, e valorizzando gli aspetti storici e architettonici della Villa del Presidente.

In particolare, Giuseppe Lenzi, è sempre stato punto di riferimento per il personale, sia docente che amministrativo, contribuendo alla crescita dell’istituzione.

Dopo la cerimonia, il M° Alberto Bocini, uno dei più apprezzati interpreti del suo strumento a livello internazionale, darà vita a una delle pagine più affascinanti del repertorio cameristico, il Settimino per fiati e archi in mi bemolle maggiore Op. 20 di Ludwig van Beethoven, accompagnato da sei giovani talenti del Mascagni: Alessio Mannelli (violino), Laura Teresa Clemente (viola), Giada Campanelli (violoncello), Marcello Leoni (clarinetto), Matteo Michelini (fagotto) e Andrea Menicucci (corno).

Alberto Bocini: una carriera tra tradizione e innovazione

Contrabbassista di fama mondiale, Alberto Bocini è docente presso la Haute École de Musique di Ginevra. È stato primo contrabbasso dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, collaborando con ensemble prestigiosi come la London Symphony Orchestra e I Solisti Veneti. Musicista poliedrico, ha esplorato territori musicali innovativi con il quartetto “The Bass Gang”, spaziando dal rock al jazz alla musica classica. Ha inoltre pubblicato numerosi album e composto brani per contrabbasso solo e orchestra, unendo la tradizione alla sperimentazione contemporanea.

Un evento da non perdere

L’ingresso al concerto è libero e offre al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza musicale di alto livello, in cui il virtuosismo di un grande interprete si unisce all’entusiasmo e al talento dei giovani musicisti del Mascagni. Il progetto “Guest Star” si propone di portare ogni anno a Livorno artisti di primo piano, arricchendo il panorama culturale della città e creando occasioni di crescita e confronto per gli studenti del conservatorio. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica da camera e per chi desidera scoprire il talento delle nuove generazioni affiancato all’esperienza di un grande maestro.