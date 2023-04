Home

Concessione Spiagge Bianche estate 23, online il bando

Rosignano

26 Aprile 2023

Concessione Spiagge Bianche estate 23, online il bando

ONLINE L’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE IN LOCALITÀ GALAFONE ALLE SPIAGGE BIANCHE

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 26 aprile 2023

È stata pubblicata sul sito del Comune di Rosignano, nella sezione Bandi e Avvisi vari, la procedura di gara a evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale relativa alla struttura di supporto alla balneazione ubicata in località Galafone alle Spiagge Bianche.

Il bando, scaricabile in allegato, riguarda il rilascio di una concessione demaniale marittima, ad uso turistico ricreativo, di un’area di estensione massima di 3.000 m2, situata nella frazione di Rosignano Solvay, località Galafone, Spiagge Bianche, comprendente un arenile con superficie massima di 2.600 m2 circa da adibire ad attrezzature ricreative (sport, giochi per bambini ecc.) e manufatti in legno prefabbricato destinati a spogliatoio, servizi igienici, nonché un punto di ristoro, costituenti la struttura a supporto della balneazione.

La gara avverrà con procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la concessione demaniale marittima avrà una durata compresa tra i sei e i venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione stessa.

Le offerte devono essere redatte e recapitate secondo le modalità previste nel “Disciplinare di gara” del bando entro e non oltre le ore 13.00 del 26 maggio 2023.

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio per presa visione degli spazi, della loro conformazione, delle loro misure, delle caratteristiche e dei vincoli.

Eventuali quesiti di ordine generale potranno essere inviati all’indirizzo demanio@comune.r osignano.livorno.it.

Per tutte le informazioni, per i requisiti di partecipazione e per gli specifici dettagli consultare il bando, il disciplinare di gara e tutta la modulistica pubblicata online sul sito istituzionale dell’ente.

