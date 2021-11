Home

Concessioni balneari: incontro in CNA il 29 sugli effetti sulla costa. Come partecipare

25 Novembre 2021

Livorno 25 novembre 2021

Quali effetti produrrà la recente sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali balneari della costa fra Livorno e Grosseto?

Il tema sarà affrontato in un incontro che si svolgerà presso la CNA di Livorno lunedì 29 novembre alle ore 11.00, in via Martin Luther King 13.

Organizzato in tandem con la CNA di Grosseto ed aperto a tutti gli operatori del settore, associati o non, l’incontro vedrà la partecipazione dei parlamentari della zona, del coordinatore nazionale di CNA Balneari Cristiano Tomei e della presidente regionale di CNA Balneari Ilaria Piancastelli.

Per la partecipazione in presenza, essendo i posti limitati, oltre all’esibizione del greenpass è necessaria la prenotazione scrivendo a segreteria@cnalivorno.it . L’evento potrà essere seguito anche in modalità on line, richiedendo il link sempre alla mail della segreteria di CNA Livorno.

“E’ un momento di grande confusione ed agitazione per il settore – afferma la coordinatrice di CNA Balneari Livorno Valentina Bonaldi – ed è quindi opportuno cercare di fare chiarezza sulla portata della sentenza e su quelli che potrebbero essere gli scenari al 2023. In gioco c’è il futuro di centinaia di piccole e medie aziende che in questi anni sulla nostra costa hanno investito e dato occupazione, per le quali è indispensabile a giudizio di CNA trovare forme per garantire la possibilità di veder riconosciuto il ruolo economico svolto da questi operatori nello sviluppo turistico del territorio”.

