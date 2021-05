Home

2 Maggio 2021

Conclusa l’edizione della Settimana Velica Internazionale 2021

Premiazioni delle tre classi di regata in gara e della RAN

Appuntamento al 2022

Livorno 2 maggio 2021

Si è conclusa domenica 2 maggio la quarta edizione della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno.

Tutte le regate si sono svolte regolarmente a meno di quelle programmate nell’ultima giornata di domenica 2 maggio, condizionata da un forte vento di Libeccio di oltre 30 nodi.

Tutte le gare hanno comunque avuto dei vincitori, in quanto le classifiche finali si sono basate sui risultati conseguiti durante la giornata di sabato 1 maggio.

Prima in assoluto, per la regata dei J24 l’imbarcazione della Marina Militare ITA 416 La Superba, timonata da Ignazio Bonanno.

Si classifica al primo posto, per la regata degli Optimist Zinali Gaia del Circolo Velico Antignano. Per la categoria Optimist Under 11, il primo posto va a Vaccarone Tommaso di S. Vela La Spezia per il maschile, e a Querzola Eva del Circolo Velico Torre del Lago Puccini per la categoria femminile.

La competizione dei Laser si è conclusa con la vittoria di Chelli Valentina del Circolo Velico La Spezia per la categoria 4.7, per la categoria Radial Andrei Federico del Circolo Nautico di Livorno e per la categoria Standard Frassinetti Filippo del GDV della Lega Navale Italiana sezione di Follonica.

Premiata inoltre presso lo Yacht Club Livorno la vincitrice della Regata Accademia Navale , la regata principe della manifestazione, su un percorso di 630 miglia. Vincitrice è risultata Blues dello Yacht Club Italiano di Antonio Maglione.

Presenti all’evento il Prefetto di Livorno, il Sindaco e l’Ammiraglio Comandante dell’Accademia.

L’edizione 2021 della Settimana Velica Internazionale è stata un’edizione certamente diversa dalle altre, organizzata in forma ridotta per via dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, ma non per questo meno entusiasmante e carica di passione, amore per il mare e adrenalina per le competizioni.

Gli equipaggi che sono stati protagonisti di questa importante e prestigiosa manifestazione sportiva hanno gareggiato nel pieno rispetto delle misure sanitarie previste dai protocolli di sicurezza, dimostrando disciplina e pieno rispetto delle regole.

Ne è scaturita un’edizione probabilmente più speciale delle precedenti all’insegna dello spirito di “ voler fare piuttosto che rinunciare ”, così come sottolineato dall’Ammiraglio Comandante l’Accademia Navale durante le premiazioni.

L’edizione appena conclusa è stata fortemente voluta dal comitato organizzatore, composto dal Comune di Livorno, Accademia Navale e Comitato dei Circoli velici livornesi, che hanno dimostrato unità d’intenti e voglia di ripartire dopo la forzata cancellazione dell’edizione del 2020.

Con l’edizione del 2021 si è potuto altresì celebrare i 140 anni della fondazione dell’Accademia Navale con una competizione sportiva divenuta ormai tradizione attesa dalla città e da tutti i livornesi.

I valori di amore e rispetto per il mare, della sana competizione sportiva e dello spirito di equipaggio sono stati ancora una volta i riferimenti trainanti di tutta la manifestazione.

Questi valori sono anche al centro dell’attività formativa degli allievi e frequentatori dell’Accademia Navale che affrontano l’addestramento alla vela come una vera e propria attività professionale capace di forgiare il loro carattere, di farli diventare dei veri marinai e di svilupparne il senso della leadership.

È, infatti, grazie alla vela che gli allievi imparano a confrontarsi con gli elementi del mare, onde, vento e alternanza tra il giorno e la notte, cercando di affrontare e superare ogni sfida che ne deriva.

I risultati conseguiti dall’edizione 2021 della Settimana Velica Internazionale, con la presenza di centinaia di vele nelle acque livornesi, ha portato nuovo entusiasmo in tutti coloro che amano il mare lanciando un messaggio di condivisione e speranza per il prossimo futuro.

Ci prepariamo, dunque, con rinnovato slancio, all’edizione del 2022 che vedrà auspicabilmente un ritorno anche alla dimensione internazionale della manifestazione, con la partecipazione dei regatanti provenienti dalle Accademie delle marine amiche estere.

