Concluso il corso di italiano per stranieri adulti

6 Giugno 2022

Livorno 6 giugno 2022

“Facevo la maestra in Ucraina ed ora mi rendo conto che non so niente, che devo ripartire da zero, studiare una nuova lingua” ; “ero andato in Ucraina per studiare all’università e mi sono ritrovato sfollato a Livorno”; “avevo un laboratorio di pasticceria nel mio Paese e cerco lavoro qui”

Queste sono solo alcune delle voci degli adulti che hanno frequentato il corso di italiano di base, livello A1, che si è appena concluso al Vespucci-Colombo.

Fortemente voluto da tante componenti dell’istituto all’indomani della guerra russo-.ucraina, a partire dalla Dirigente Scolastica, che si è appoggiata alla commissione intercultura in primis e alla professoressa Raffaella Pasquali per l’organizzazione, ai docenti di lingua italiana che hanno intercettato i bisogni dell’utenza, promosso sui canali tradizionali e digitali di istituto affinchè raggiungesse il pubblico più vasto possibile, il corso si è rivelato un successo per i suoi partecipanti, che hanno espressamente chiesto di poterlo continuare il prossimo anno sia per poter proseguire sulla via degli apprendimenti, sia come momento di incontro, condivisione e inclusione reciproca.

“Le lezioni, infatti”, spiega il docente, prof. Lorenzo Taccini, “si sono svolte in più lingue contemporaneamente, in quanto vi era chi comprendeva solo l’ucraino – chi solo lo spagnolo, perché proveniente dal Perù, chi solo l’inglese perché proveniente dallo Sri Lanka, quindi chi, invece comprendeva anche un po’ di inglese traduceva in ucraino oppure in spagnolo, pertanto si è trattata, per tutti di un’esperienza fortemente coinvolgente anche dal punto di vista emotivo”.

