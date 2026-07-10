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Cronaca

Concluso il restauro urbano di via Grande

Cronaca

10 Luglio 2026

Concluso il restauro urbano di via Grande

Livorno, 10 luglio 2026

Si è svolta in via Grande la cerimonia di conclusione del restauro urbano della via dello shopping cittadino. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Luca Salvetti, la Giunta al completo, una rappresentanza di Consiglieri Comunali, i progettisti, i direttori dei lavori, gli uffici tecnici del Comune, le ditte che hanno effettuato i lavori (Frangerini, Edinfra e Lumar), il presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone, le associazioni Anpi, Anppia e Comitato Risorgimento.

Costo lavori

I lavori del restauro urbano di via Grande, iniziati formalmente il 24 giugno 2024, hanno comportato un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro per un importo dei lavori di poco inferiore a 5 milioni. Si tratta del lavoro complessivo di risistemazione di oltre 7.400 mq di superfici di piazze, marciapiedi e portici che compongono la via Grande.

L’intervento

L’intervento ha comportato l’integrale sostituzione delle pavimentazioni dei

portici secondo l’idea progettuale risultata vincitrice del concorso di progettazione indetto dall’Amministrazione Comunale nel 2021 (vinta dallo studio associato fiorentino Ipostudio). L’intento è stato di migliorare la funzionalità, la sicurezza e l’accessibilità del principale asse viario del centro cittadino a circa 75 anni dal concorso di progettazione che ha segnato la ricostruzione post bellica e la nuova configurazione della via Grande, rinnovandone l’immagine con l’obiettivo di concorrere alla rivitalizzazione complessiva del centro e del suo tessuto socio-economico e commerciale.

Il progetto, segnato da elementi specificatamente progettati e realizzati per qualificare la via Grande, ha comportato la sostituzione integrale della pavimentazione dei portici con il disegno unitariamente concepito della “nuova palladiana” che accompagna la passeggiata dal mare verso piazza della Repubblica con una successione ritmata di tappeti di pavimentazione di differenti colori nelle tonalità del blu e del rosso.

Illuminazione

Nell’ambito dell’intervento sono state installate, reinterpretandone il design in forme contemporanee, 144 nuove lanterne che garantiscono l’illuminazione pubblica dei portici.

Piazzette

L’intervento, avviato con la sistemazione della piazza Colonnella, si è completato con la nuova configurazione delle intersezioni tra la via Grande e le strade trasversali che costituiscono nuovi spazi urbani, con pavimentazioni lapidee punteggiate da targhe in ottone commemorative di numerosi livornesi illustri che concorrono alla risistemazione complessiva della trama viaria e all’accessibilità dell’area.

Dichiarazioni

Il sindaco Luca Salvetti, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato il significato storico del restauro urbano di via Grande. “E’ un intervento eseguito in tempi record ed epocale, dato che l’ultimo lavoro organico e complessivo sui portici risale agli anni ’50.

Mi preme sottolineare la velocità e la puntualità dei lavori, che sono stati eseguiti senza danneggiare le attività commerciali o la vita dei residenti.

Ringrazio la Giunta, i progettisti vincitori del concorso di idee e le tre ditte livornesi coinvolte nei lavori: Frangerini, Edinfra e Lumar. Queste aziende sono la dimostrazione di come l’investimento sia rimasto sul territorio. Per ultimo invito i commercianti a collaborare alla cura quotidiana dello spazio finalmente rigenerato”.

L’assessora con delega alle Politiche Urbanistiche Silvia Viviani ha parlato di scelte strategiche ed ha spiegato che: “L’Amministrazione ha scelto la strada del concorso di progettazione per coinvolgere sguardi e capacità esterni.

L’intervento ha rimosso pericoli preesistenti, come le vecchie lanterne pesanti e pericolanti. I materiali utilizzati e cioè la nuova palladiana, il travertino e le lanterne sono stati realizzati appositamente per Livorno, rendendo la via Grande un progetto sperimentale unico.

Ringrazio il mondo del commercio che è un servizio di prossimità fondamentale. Il risultato di questo lavoro è uno spazio riqualificato e sicuro. Sono molto contenta perché quando si lascia uno spazio nuovo per i cittadini e cittadine, per chi lavora e per chi passeggia, si dà veramente un futuro alla città”.

L’assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli ha posto l’accento sulla necessità di una manutenzione costante (mensile o bimensile) del travertino e della pavimentazione: “L’alto afflusso di persone e merci causa usura, per questo è necessaria una cura particolare. Ringrazio le tre ditte livornesi coinvolte nella realizzazione dell’opera e i lavoratori e voglio sottolineare l’importanza che un’opera così significativa sia stata realizzata da maestranze del territorio.

Ringrazio l’ufficio Lavori Pubblici, in particolare l’architetto Boneddu e il geometra Battini, per il loro lavoro quotidiano nel centro città”.