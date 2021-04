Home

Cronaca

Concordato Aamps, partiti i bonifici per le banche

Cronaca

30 Aprile 2021

Concordato Aamps, partiti i bonifici per le banche

Livorno 30 aprile 2021

Come preannunciato nei giorni scorsi dal Sindaco Luca Salvetti, AAMPS conferma che in data odierna (giovedì, 29/04/2021) l’Amministratore Unico Raphael Rossi ha provveduto alla sottoscrizione di bonifici per un importo complessivo di 11.300.000 € a favore dei creditori bancari che avevano accettato il pagamento anticipato dei debiti dell’Azienda secondo quanto indicato dal concordato preventivo in continuità aziendale.

“Con quest’ulteriore tassello – commenta Salvetti – ci avviamo con largo anticipo verso la conclusione di un’operazione che, come riferito in campagna elettorale, poteva essere evitata facendo risparmiare AAMPS e i cittadini per importi considerevoli ed evitando che molte piccole imprese del nostro territorio ne pagassero direttamente le conseguenze”.

“Il pagamento di oggi – dichiara Rossi – e’ il risultato di un gioco di squadra forte. Ai lavoratori, ai vertici di AAMPS e all’amministrazione comunale va il mio ringraziamento per gli sforzi profusi. Ora avanti con gli investimenti e altri miglioramenti del servizio erogato alla città”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin