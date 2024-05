Home

Concorsi per giovani medici, ecco i bandi. 18 posti in Toscana

23 Maggio 2024

Domande entro il 20 giugno. Richieste per Cecina, Piombino, Elba

22 maggio 2024 – Sono già on line sul sito di Estar, ente di supporto tecnico della Regione. Diciotto posti per giovani medici, in tutto distribuiti nelle tre aziende sanitarie toscane.

Sono previsti incentivi economici, percorsi di professionalizzazione mirata e di carriera per chi sceglierà di lavorare fuori dai grandi centri urbani.

C’è tempo fino al 20 giugno per inoltrare la domanda e partecipare al concorso.

I dati dicono che ci sono evidenze tra la bassa attrattività di alcune strutture e le caratteristiche del territorio.

Dall’assessorato alla sanità della Regione Toscana fanno sapere che questa iniziativa rappresenta una risposta ad una criticità, un primo strumento sperimentale per invertire questa tendenza puntando sulla valorizzazione del percorso professionale e sull’integrazione con altri presidi ospedalieri.

Questi primi concorsi saranno infatti uno strumento utile per valutarne l’efficacia e inoltre consentiranno di lavorare su modelli sempre più definiti.

Nove medici si ricercano per i territori dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Quattro riguardano l’ospedale di Portoferraio all’isola d’Elba: un geriatria, un igienista ed epidemiologo, un pediatra, un radiologo. Gli altri cinque posti a bando sono un cardiologo per l’ospedale di Cecina, un geriatria per l’ospedale di Barga, ancora un geriatra per l’ospedale di Volterra, un nefrologo per l’ospedale di Piombino e un radiologo per l’ospedale di Pontremoli.

Nell’Asl Sud Est, in tutto sette posti.

si cercano un medico di medicina interna per lo stabilimento del Casentino degli “Ospedali riuniti dell’Aretino”, un nefrologo e un ortopedico da assegnare all’ospedale di Nottola a Montepulciano,

un medico per l’organizzazione dei servizi sanitari nella zona delle Colline dell’Albegna ed un altro per la zona distretto del Casentino, Valtiberina, Val di Chiana aretina,

uno psichiatra per il dipartimento di salute mentale della zona Amiata grossetana e Colline Metallifere, un radiologo per lo stabilimento di Massa Marittima del presidio ospedaliero unico grossetano.

Nell’Asl Toscana Centro l’avviso riguarda due posti: un medico di medicina d’emergenza-urgenza per l’ospedale di Pescia in provincia di Pistoia e un ortopedico per il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo in Mugello.

Tutte le informazioni sono raccolte anche sul sito ufficiale della Regione Toscana, all’indirizzo https://www. regione.toscana.it/-/concorsi- per-giovani-medici-e- specializzandi-dell-ultimo- anno.

Ecco i link ai singoli bandi.

Asl Toscana Nord Ovest: 9 posti

Isola d’Elba

1 posto in radiologia: https://www.estar. toscana.it/index.php/51-2024- con-concorso-start-smart-2/

1 posto da igienista: https://www.estar. toscana.it/index.php/49-2024- con-concorso-start-smart/

1 posto in geriatria: https://www.estar. toscana.it/index.php/48-2024- con-concorso-start-smart/

1 posto in pediatria: https://www.estar. toscana.it/index.php/50-2024- con-concorso-start-smart/

Valli etrusche

1 posto in cardiologia all’ospedale di Cecina: https://www.estar. toscana.it/index.php/52-2024- con-concorso-start-smart/

1 posto in nefrologia all’ospedale di Piombino: https://www.estar. toscana.it/index.php/55-2024- con-concorso-start-smart/

Valle del Serchio

1 posto in geriatria all’ospedale di Barga: https://estar.toscana. it/index.php/53-2024-con- concorso-start-smart/

Lunigiana

1 posto da radiologo all’ospedale di Pontremoli: https://www.estar. toscana.it/index.php/56-2024- con-concorso-start-smart/

Volterra

1 posto in geriatria all’ospedale di Volterra: https://www.estar. toscana.it/index.php/54-2024- con-concorso-start-smart/

Asl Toscana centro: 2 posti

Presidio ospedaliero Valdinievole

1posto in medicina d’urgenza all’ospedale di Pescia: https://www.estar. toscana.it/index.php/46-2024- con-concorso-start-smart/

Presidio ospedaliero Borgo San Lorenzo

1 posto in ortopedia all’ospedale di Borgo san lorenzo: https://www.estar. toscana.it/index.php/47-2024- con-concorso-start-smart/

Asl Toscana Sud Est: 7 posti

Zone Distretto Casentino, Valtiberina e Val di Chiana Aretina (e correlati stabilimenti ospedalieri zonali): 1 posto in igiene e medicina preventiva: https://www.estar. toscana.it/index.php/42-2024- con-concorso-start-smart/

Stabilimento ospedaliero Casentino e/o stabilimento Val Tiberina (entrambi parte degli Ospedali riuniti dell’Aretino): 1 posto in medicina interna presso il presidio degli ospedali riuniti dell’Aretino, https://www. estar.toscana.it/index.php/40- 2024-con-concorso-start-smart/

Presidio Ospedaliero Nottola

1 posto in ortopedia e Traumatologia all’ospedale di Nottola a Montepulciano : https://www.estar.toscana. it/index.php/43-2024-con- concorso-start-smart/

1 posto in nefrologia e dialisi all’ospedale di Nottola a Montepulciano: https://www. estar.toscana.it/wp-content/ uploads/2024/05/DEF_BURT_040_ 2024_CON.pdf

Zona Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana

1 posto per uno psichiatria: https://www. estar.toscana.it/index.php/44- 2024-con-concorso-start-smart/

Stabilimento Ospedaliero Massa Marittima e di Casteldelpiano (entrambi afferenti al presidio ospedaliero unico grossetano)

1 posto in radiodiagnostica all’ospedale di Massa Marittima https://www.estar. toscana.it/index.php/45-2024- con-concorso-start-smart

Zona Colline dell’Albegna (e correlati stabilimenti ospedalieri di Orbetello e Pitigliano)

1 posto in igiene e medicina preventiva, https://www.estar. toscana.it/index.php/41-2024- con-concorso-start-smart/