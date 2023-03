Home

31 Marzo 2023

Concorso Art Bonus, il museo di Storia Naturale è il vincitore

Livorno 31 marzo 2023

Abbiamo Vinto, Grazie a tutti per il sostegno. E’ con queste parole su una foto indicante il numero di voti ricevuti che Il museo comunica la notizia

11690 voti sul sito, 2794 su instagram e 4364 su Facebook, questa la suddivisione delle 18.884 le preferenze ricevute

“Beni e luoghi della cultura” del concorso Art Bonus 2023.

Il “Progetto multidisciplinare per lo sviluppo della cultura scientifica e l’educazione ambientale” era iscritto nella sezione BENI E LUOGHI DELLA CULTURA dell’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC

E’ dunque un premio ben meritato per un Museo di Storia Naturale del Mediterraneo che ormai da oltre vent’anni, riconosciuto punto di riferimento per il mondo della scuola per la diffusione della cultura scientifica. Con i suoi laboratori didattico/sperimentali dotati di idonee strumentazioni ed attrezzature e con i suoi settori espositivi propone alle scuole di ogni ordine e grado un piano di offerta formativa di oltre 140 percorsi che spaziano dalla archeologia alla botanica, dalla astronomia alla zoologia, dalla geologia alla genetica e molto altro. E’ attivo, in collaborazione ed a supporto alle scuole, per l’elaborazione ed attivazione di progetti di Alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole superiori. L’utenza scolastica rappresenta senza alcun dubbio l’utenza privilegiata del complesso museale. Una media di circa 13.000 alunni, ad anno scolastico, frequentano la struttura rappresentando circa il 60% dell’utenza museale. E’ attivo uno specifico “sportello per i docenti” per informazioni ed elaborazione di percorsi personalizzati per le classi e vengono attivati corsi di approfondimento per le diverse materie rivolti ai docenti.

Le proposte museali per la diffusione della cultura scientifica e per la conoscenza del patrimonio museale ed ambientale sono anche progettate e rivolte ad una utenza con diversa abilità ed inoltre il museo opera per percorsi di Ludo scienza dedicati ai giovanissimi ed alle famiglie. Dal 2012 il complesso museale attiva anche i “campus” per bambini dai 6 ai 13 anni sia nel periodo estivo, che settembrino ed anche per le festività Pasquali e Natalizie.

Nell’ambito dei programmi comunitari Erasmus+ il museo è sede di scambi di giovani e partner per lo svolgimento di stage di formazione.

Il museo in collaborazione con le 20 Associazioni culturali di volontariato che hanno sede presso l’Istituto museale propone annualmente ai giovani ed agli adulti un ricco programma per la diffusione della cultura scientifica.

