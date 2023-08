Home

Cronaca

Concorso corti Proloco Livorno, nessun vincitore

Cronaca

21 Agosto 2023

Concorso corti Proloco Livorno, nessun vincitore

Livorno 21 agosto 2023 – Concorso corti Proloco Livorno, nessun vincitore

Flop per la prima edizione del concorso cittadino di cortometraggi, non ha vinto nessuno dei partecipanti

Al concorso non ‘ c’è stata grande partecipazione di corti, c’erano solo 4 corti. Anche se il regolamento prevedeva 5 finalisti, questo non sarebbe stato il problema.

La decisione di non assegnare il premio da 500 euro per il corto è dovuta al fatto che a parere della giuria nessuno dei corti presentava i requisiti previsti per essere utilizzato come racconto e presentazione della città fuori dai suoi confini

Si conclude così il concorso con questa comunicazione scritta sulla pagina Facebook della Proloco Livorno il primo concorso cittadino di cortometraggi

“Ad inizio anno abbiamo lanciato questo contest, ma sarà per inesperienza o chissà per quali motivi, non ha avuto l’esito che ci aspettavamo.

I lavori arrivati sono tutti lodevoli sotto diversi aspetti e ringraziamo gli autori…ma non siamo in grado di procedere alla scelta di un vincitore.

I corti in gara sono 4 e anche se da regolamento prevedevamo 5 finalisti, questo non sarebbe stato poi un gran problema, se uno avesse avuto i requisiti che ci aspettavamo per l’utilizzo previsto; raccontare Livorno in festival e fiere…quindi fuori Livorno, da un punto di vista diverso…quello dei giovani a cui il contest era indirizzato!”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin