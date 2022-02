Home

Concorso dei vigili al campo scuola, 4 giorni di divieti

20 Febbraio 2022

Al “Martelli” si svolgeranno le prove fisiche per il concorso dei Vigili

Largo Valaperti, dal 21 al 24 febbraio divieto di transito e sosta davanti all’ingresso del Campo Scuola

L’area sarà riservata ai veicoli dei candidati

Livorno, 20 febbraio 2022

Dal 21 ai 24 febbraio, al Campo Scuola “Renato Martelli”, si svolgeranno le prove fisiche nell’ambito del concorso pubblico per posti di Vigilanza.

In quei giorni l’intera area antistante l’ingresso della struttura, in largo Valaperti; sarà riservata al transito e alla sosta dei veicoli dei candidati, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative che disciplinano le misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell’organizzazione e gestione di prove selettive di concorsi pubblici.

Per tutti gli altri, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, e dalle ore 8.30 alle ore 13.30 di giovedì 24 febbraio, saranno vietati nell’area il transito e la sosta (con rimozione forzata).

