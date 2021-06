Home

4 Giugno 2021

Concorso di pittura “Livorno e i Livornesi”, come partecipare

Livorno 4 giugno 2021

Concorso di pittura “Livorno e i Livornesi”

Un concorso di pittura per valorizzare gli artisti e raccontare le peculiarità della città di Livorno, del suo mare, dei suoi abitanti.

L’iniziativa è organizzata da Tanacchi d’Arte e di Mare, che chiama a raccolta tutti i pittori livornesi e non solo, per raccontare un amore incondizionato per la città e il suo litorale.

Un amore espresso in mille modi diversi dai livornesi che ha superato i confini di spazio e di tempo; un legame con il mare, i suoi tramonti mozzafiato, gli angoli più pittoreschi della città stessa, che è stato espresso nel corso dei secoli da diversi artisti grazie alle loro differenti espressioni creative.

Oggi Tanacchi ripropone lo stesso tema, sempre attuale e vissuto con passione, chiedendo di dare libero sfogo alla creatività pittorica, che certo non manca nella città labronica e fra tutti quelli che in qualche modo le sono legati.

La scadenza del concorso è il 28 agosto e la giuria sarà formata da: Laura Venturi pittrice e docente di materie artistiche, Serafino Fasulo fotografo e video-maker, e Margherita Dalle Vacche titolare di Tanacchi d’Arte e di Mare. I vincitori avranno la possibilità di esporre le loro opere in una mostra temporanea alla galleria Tanacchi, inoltre il primo classificato riceverà una confezione di colori acrilici e pennelli Maimeri offerta dal negozio Shubert Belle Arti di Livorno.

Tutte le informazioni utili si trovano sul sito www.tanacchi.it o direttamente al link https://tanacchi.it/concorso-di-pittura-livorno-e-i-livornesi-scadenza-iscrizioni-28-08-2021/

Puoi anche consultare le pagine Facebook @tanacchishop e @LivornoeiLivornesi o chiedere direttamente alla sede di Tanacchi, in Piazza Luigi Orlando 5 a Livorno.

