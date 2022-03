Home

Concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione dell'area mercatale di Via Buontalenti e Piazza Cavallotti

19 Marzo 2022

Concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione dell'area mercatale di Via Buontalenti e Piazza Cavallotti

Invio proposte ed elaborati entro le ore 12.00 di martedì 10 maggio. I documenti di gara e la procedura sono disponibili al link https://www.concorsiawn.it/aree-mercatali-livorno/home

Livorno, 19 marzo 2022 – Oggi venerdì 18 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla piattaforma telematica “concorsi AWN”, messa a disposizione dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, il concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione dell’area mercatale di via Buontalenti e piazza Cavallotti.

Si tratta del secondo dei due Concorsi di Progettazione in due gradi promossi in pochi mesi dall’Amministrazione Comunale e aventi come focus due importanti aree centrali della città di Livorno ubicate nel medesimo quadrante del pentagono buontalentiano, collegate tra loro funzionalmente e facenti parte del medesimo tessuto urbanistico.

L’obiettivo del concorso è la riqualificazione dell’area mercatale di via Buontalenti e piazza Cavallotti, attraverso la rigenerazione di uno spazio urbano centrale per la città, che dia un impulso al rinnovamento del centro storico di Livorno.

Dovrà risultarne un incremento sia della vocazione commerciale che sociale, accentuandone la qualità urbana, saldandolo al recupero e all’implementazione delle funzioni mercatali e delle funzioni aggregative, con una proposta che tenga conto di una visione del contesto urbano.

L’Amministrazione richiede un progetto capace di ampliare il sistema mercatale dell’intera area in chiave commerciale, logistica e sociale. Tale processo dovrà accentuarne i valori architettonici e urbani caratterizzando un vero e proprio Centro Commerciale Naturale che faciliterà l’aggregazione. Spazi e percorsi di vendita e consumo dovranno fondersi con la frequentazione dei luoghi anche al di fuori dell’orario di apertura del mercato, valorizzandone le vocazioni commerciali, relazionali e residenziali sia diurne che serali.

La progettazione dovrà riguardare una complessiva valorizzazione urbana, attraverso una riqualificazione dell’area riconoscibile attraverso segni architettonici caratterizzanti con soluzioni progettuali che interpretino in chiave contemporanea uno schema mercatale in dialogo diretto con il Mercato delle Vettovaglie e con la città.

Le proposte di progetto dovranno sviluppare tipologie architettoniche e insediative innovative che qualifichino in maniera non invadente una porzione del centro cittadino potenziandone le vocazioni, i valori e gli utilizzi esistenti in chiave sostenibile utilizzando un lessico contemporaneo. Le proposte dovranno riorganizzare il complesso mercatale garantendo anche adeguati standard di sicurezza e accessibilità e coerenti con l’approccio e lo spirito del “design for all” ovvero della fruizione accessibile a tutti.

I concorrenti avranno tempo fino alle ore 12.00 del 10 maggio per iscriversi e per inviare la documentazione e gli elaborati richiesti per il primo grado del concorso.

Il bando e i documenti sono consultabili e liberamente scaricabili al seguente link: https://www.concorsiawn.it/aree-mercatali-livorno/home

Si ricorda infine che per le ore 12:00 di martedì 22 marzo è fissato il termine per la presentazione dei progetti ammessi al secondo grado del concorso di progettazione per il restauro urbano diella Via Grande e per la riqualificazione della piazza Colonnella e del largo del Cisternino.

I progetti saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice che decreterà entro il giorno 8 aprile la proclamazione del progetto vincitore.

