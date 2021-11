Home

Cronaca

Concorso in Comune, domani online i punteggi della prova

Cronaca

12 Novembre 2021

Concorso in Comune, domani online i punteggi della prova

Hanno partecipato in 4262 su 7801 che avevano presentato domanda

Concorso per 25 posti Cat.C, domani online le correzioni e i punteggi ottenuti nella prova

L’assessora Ferroni: “ Soddisfazione per l’organizzazione impeccabile”

Livorno, 12 novembre 2021

Si sono concluse questo pomeriggio al Modigliani Forum le prove del concorso per 25 posti a tempo pieno e indeterminato Categoria C, profilo Amministrativo.

Alle sessioni, che si sono svolte il 9, 10, 11 e nella mattina di oggi 12 novembre, hanno partecipato in totale 4262 candidati su 7801 che avevano presentato domanda, con una partecipazione dunque pari al 54,6%.

Domani, sabato 13 novembre, saranno pubblicate sul sito del Comune, alla voce “Concorsi”, i testi delle prove d’esame estratte e relative correzioni e l’elenco dei candidati con i relativi punteggi ottenuti.

Ciascun candidato, secondo le modalità già a sua conoscenza in quanto ricevute per mail, avrà la possibilità di accedere direttamente alla visione della propria prova sostenuta.

Nei prossimi giorni prenderanno il via le prove per gli altri concorsi – prova scritta Categoria, C, profilo Vigilanza, prova scritta a Categoria D amministrativo e prova scritta categoria D profilo vigilanza, secondo i calendari indicati sul sito del Comune, semore nella sezione dedicata ai concorsi.

“C’è soddisfazione – dichiara l’assessora al personale Viola Ferroni – perché l’organizzazione di questo primo ciclo di selezioni è stata impeccabile, tempi e modalità sono stati pienamente rispettati, grazie alla sinergia tra Comune di Livorno e Formez che si è dimostrata fondamentale nel supportare gli Enti Locali in questo determinante momento.

Sono passati solo 101 giorni dalla pubblicazione dei bandi alla esecuzione delle prove, un tempo record a mio avviso, così come è stata record la partecipazione, dimostrando che Livorno è una città ed un comune attrattivo. Anche grazie alle nuove politiche assuntive stiamo accrescendo il valore di una macchina amministrativa adeguata alle sfide fondamentali per il rilancio del Paese, in cui la Pubblica Amministrazione assume un ruolo determinante ”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin