Home

Eventi

Concorso Letterario Città di Rosignano, domenica 1 ottobre al Castello Pasquini di Castiglioncello la premiazione

Eventi

27 Settembre 2023

Concorso Letterario Città di Rosignano, domenica 1 ottobre al Castello Pasquini di Castiglioncello la premiazione

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 27 settembre 2023 – Concorso Letterario Città di Rosignano, domenica 1 ottobre al Castello Pasquini di Castiglioncello la premiazione

Concorso Letterario Città di

Rosignano, il 1 ottobre svelati i

vincitori

La premiazione avrà luogo presso l’Auditorium di

Castello Pasquini a Castiglioncello a partire dalle ore 12.

Tre le sezioni in gara

Concorso Letterario Città di Rosignano: il 1 ottobre a Castiglioncello si

svolgerà la premiazione dei vincitori, provenienti da tutta Italia. La consegna

delle targhe e dei premi avverrà presso l’Auditorium di Castello Pasquini. Il

concorso, giunto alla sua XXIX edizione, nato come premio regionale,

quest’anno si rinnova e vede la partecipazione di alunne e alunni provenienti

da varie scuole italiane.

Il Concorso Letterario Città di Rosignano, indetto dall’Università Popolare di

Rosignano con il patrocinio del Comune e della Fondazione Armunia,

quest’anno, grazie alla collaborazione della Fondazione Media Literacy (che

da anni lavora negli istituti scolastici con progetti e laboratori dedicati alla

conoscenza e utilizzo dei mezzi di comunicazione), ha permesso agli studenti

delle scuole di tutta Italia, appassionati di scrittura e di giornalismo, di

mettersi alla prova con la realizzazione di articoli, di poesie e podcast.

Tre infatti erano le sezioni in gara: narrativa (i partecipanti dovevano

realizzare un breve racconto), poesia (scrivere un componimento poetico di

massimo 30 versi), “dal libro al podcast” (rielaborare un testo o una lettura in

forma di audio della durata massima di 15 minuti).

L’obiettivo del concorso è quello di potenziare e incoraggiare la passione per

il mondo della comunicazione dai più piccoli ai più grandi, lasciandoli liberi di

esprimersi nelle forme e modalità che più preferiscono.

Non il classico concorso di scrittura, ma l’occasione per incoraggiare, una

platea ancora più ampia di partecipanti, a sviluppare un pensiero creativo e

innovativo sfruttando anche i nuovi media (come i podcast). Tre sezioni,

differenti per modalità e per stile, che rendono il concorso inclusivo e

promuovono di fatto la lettura fra i giovani in chiave originale e stimolante.

I vincitori, ai quali verrà comunicata via mail la convocazione, saranno

ospitati dalla Fondazione Armunia all’interno del Castello Pasquini in località

Castiglioncello e verranno invitati alla premiazione che si svolgerà nella

cornice dell’Auditorium domenica 1 ottobre, a partire dalle ore 12.

A condurre l’evento sarà il giornalista e conduttore radiofonico Riccardo

Cotumaccio.

Sul palco saranno presenti anche Licia Montagnani, Vice Sindaco e Assessora

alla Cultura di Rosignano Marittima, Andrea Gattini, Presidente

dell’Università Popolare di Rosignano e organizzatore del Concorso, Mara

Ferretti, Presidente della Unitre Rosignano e Renato Truce, Presidente della

Fondazione Media Literacy, oltre che il giudice, il Professor Sandro Betti,

membro della giuria.

Oltre a consegnare le targhe e i premi, verranno letti gli elaboratori giudicati

positivamente da una giuria composta da esperti del mondo della scuola,

della letteratura e da giornalisti professionisti.

Prestigiosi e innovativi i premi in palio: i vincitori delle prime due sezioni

otterranno dei tablet mentre chi si classificherà al primo posto nella sezione

podcast riceverà delle cuffie professionali. Inoltre verrà consegnata la Targa

“Lo Zainetto d’Oro”, con pubblicazione sulla rivista mensile Zai.net (diffusa in

tutti gli istituti superiori italiani) per i primi tre classificati ed eventuali

ulteriori premi a discrezione della giuria.

L’ingresso all’Auditorium sarà libero e gratuito per tutta la cittadinanza. La

premiazione verrà trasmessa in podcast anche su Radio UNIPOP e sulle

frequenze di Radio Jeans, Radio Zai.net e Hotblockradio.

Il Premio Letterario Città di Rosignano torna in un'edizione rinnovata, come

sottolineato dal Presidente dell’Università Popolare di Rosignano, Andrea

Gattini, che ha ricordato le novità introdotte: “Diffondere e promuovere la

cultura cercando di rinnovare e innovare, questo lo spirito di questa XXIX

edizione del Premio Letterario Città di Rosignano. Oltre alla sezione narrativa

e poesia abbiamo introdotto la sezione podcast e coinvolto importanti

associazioni del territorio e fondazioni come la Fondazione Media Literacy

ETS che lavora da più di venti anni su tutto il territorio nazionale. Il nostro

obiettivo è quello di creare per gli studenti e le studentesse italiane un

appuntamento fisso, un punto di riferimento e di supporto per la loro crescita

personale”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin