9 Dicembre 2023

Concorso letterario gratuito per racconti in meno di 13.000 caratteri

9 dicembre 2023 – Concorso letterario gratuito per racconti in meno di 13.000 caratteri

Libertà Livorno, movimento apartitico, nonviolento e senza scopo di lucro, indice insieme al blog letterario Caffè del Castagno il bando del concorso “Libertà 2a edizione” per racconti in meno di 13.000 caratteri , che si terrà dal 31 ottobre 2023 al 25 febbraio 2024 .

La partecipazione è gratuita e ci saranno 50€ da spendere in libri per il primo classificato!

Diffondi a tutti i tuoi amici scrittori o aspiranti tali. Promuoviamo insieme l’arte e la cultura!

Clicca qui per la versione pdf del bando.

Modalità di partecipazione

Il concorso è gratuito e aperto a tutti. Si concorre inviando un racconto inedito in lingua italiana a tema libero. La lunghezza massima consentita è di 13. 000 caratteri (spazi inclusi).

Il limite è tassativo: le opere che supereranno tale lunghezza saranno automaticamente escluse.

Il calcolo della lunghezza effettiva si può effettuare su quasi tutti i programmi di scrittura, oppure copiando e incollando il testo sul sito: www.charactercountonline.com

Ogni opera dovrà essere inviata entro e non oltre la mezzanotte del 25 febbraio 2024, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo; concorsi@libertalivorno.it

sotto forma di allegato (formati ammessi: .doc, .docx, .odt, .rtf).

Per agevolare la lettura anonima dei testi da parte dei giurati, il file non dovrà contenere nome, cognome né altri riferimenti utili a individuare l’autore dell’opera. Questi andranno invece indicati nell’oggetto dell’email (nome, cognome).

Nel corpo della mail dovranno invece essere presenti:

Generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail);

La seguente dichiarazione di paternità intellettuale e di autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente compilata:

Il sottoscritto [inserire nome e cognome dell’autore] dichiara che l’opera [inserire nome dell’opera] è inedita.

Dichiara inoltre di esserne l’autore, di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti legati al copyright e di poterne disporre in piena e assoluta libertà.

L’autore conserva il diritto alla paternità dell’opera con cui partecipa al concorso, ma concede a titolo completamente gratuito al comitato organizzatore una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato della suddetta opera.

La licenza concessa non comprende la possibilità di sub-licenza a terzi. Il nome dell’autore verrà sempre indicato qualora l’opera fosse pubblicata su qualunque media. L’autore autorizza inoltre il comitato organizzatore al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli scopi del concorso in oggetto.

Licenza d’uso delle opere candidate

La licenza d’uso concessa con la precedente dichiarazione servirà per l’eventuale pubblicazione del/dei racconto/i sui media e in una raccolta tematica, la cui effettiva realizzazione verrà valutata in base alla partecipazione e alla qualità degli elaborati.

Giuria

La giuria sarà composta da tre membri: un portavoce di Libertà Livorno, un rappresentante del corpo docenti, e uno del blog letterario Caffè del Castagno.

Premiazione

La serata di premiazione si svolgerà nel mese di aprile 2024 a Livorno, presso la sede del movimento Libertà Livorno in Borgo Cappuccini 25. A tutti i partecipanti sarà comunicata data e orario alcuni giorni prima della premiazione.

Le migliori opere verranno lette pubblicamente di fronte ai presenti in sala e in diretta streaming sul canale Telegram di Libertà Livorno.

Premio

Al primo classificato, oltre alla pubblicazione sul canale Telegram / gruppo Facebook “Libertà Livorno”, e sul blog del Caffè del Castagno, e alla promozione da parte di queste realtà, verranno assegnate come premio 50€ sotto forma di buono da spendere in libri in un negozio (escluso Amazon) che sarà concordato col vincitore.

Concorso letterario gratuito per racconti in meno di 13.000 caratteri

