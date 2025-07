Home

25 Luglio 2025

Livorno 25 luglio 2025 Concorso Ministero del Lavoro, 3839 posti per funzionari, educatori, psicologi e pedagogisti. Le domande scadono il 30 luglio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 3839 posti per funzionari amministrativi, funzionari contabili, psicologi, educatori professionali e pedagogisti.

Ente che ha bandito i concorsi : Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Scadenza di presentazione delle domande : 30 luglio 2025

Link al bando : https://bo-trasparenza.lavoro.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2518110264731323170O__Obando_concorso_ats_20_giugno_2025signed.pdf

I posti a concorso sono così ripartiti:

A) n. 873 Funzionari amministrativi (codice A);

B) n. 736 Funzionari contabili – economico finanziari/Funzionari esperti di rendicontazione (codice B);

C) n. 979 Funzionari psicologi (codice C);

D) n. 954 Funzionari educatori professionali socio pedagogici (di cui all’articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice D);

E) n. 297 Pedagogisti (di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice E).

La domanda di partecipazione può essere presentata per uno solo dei profili e dei codici di concorso.

Il candidato, previa registrazione sul portale “inPA”, è tenuto a inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilando il format di candidatura sul portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande che all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso 12 procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.

In relazione ai singoli profili professionali sono richiesti i seguenti titoli di studio:

Funzionario amministrativo (Codice A): Laurea (L), Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea magistrale (LM); Laurea specialistica (LS) ;

; Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione (Codice B): Laurea magistrale (LM) : LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente; oppure Laurea (L) : L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

: LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente; oppure : L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario psicologo (Codice C): Laurea magistrale (LM) : LM 51 – Psicologia oppure diploma di laurea (DL) previgente al DM 509/99 (“vecchio ordinamento”) in una delle seguenti discipline: Psicologia. Essere iscritto nella sezione A dell’ Albo professionale degli Psicologi ;

: LM 51 – Psicologia oppure previgente al DM 509/99 (“vecchio ordinamento”) in una delle seguenti discipline: Psicologia. Essere iscritto nella sezione A dell’ ; Funzionario educatore professionale socio pedagogico (Codice D): Laurea (L) : Laurea L 19 Scienze dell’educazione e della formazione;

: Laurea L 19 Scienze dell’educazione e della formazione; Funzionario pedagogista (Codice E): Laurea magistrale (LM): Laurea Magistrale – LM 50: Programmazione e gestione dei servizi educativi oppure LM – 57: Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua oppure LM-85 – Scienze pedagogiche oppure LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education oppure titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Il concorso consiste in una prova scritta, distinta per i codici concorso, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La prova consiste in un test di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 90 (novanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:

n. 25 (venticinque) quesiti, comuni a tutti i profili, volti a verificare l’adeguata conoscenza delle materie meglio indicate nel bando; n. 20 (venti) quesiti specifici per ogni profilo professionale che avranno a oggetto le materie meglio specificate nel bando; n. 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento criticoverbale; n. 7 (sette) quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.

