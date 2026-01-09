Home

9 Gennaio 2026

Concorso “Mostri Sacri” sesta edizione, aperte le iscrizioni

“Il viaggio nella canzone italiana” parte dal Nuovo Teatro delle Commedie e approda al The Cage Theatre con la sesta edizione di Mostri Sacri Festival

Debutta la grande novità dell’edizione 2026: il Concorso di Mostri Sacri Festival.

Il contest, dedicato al tema del “Viaggio nella canzone italiana“ porterà gli otto finalisti sul palco del Nuovo Teatro delle Commedie sabato 14 Marzo. Il vincitore diventerà il protagonista dell’ultima e spettacolare giornata prevista al The Cage Theatre domenica 22 Marzo

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al primo Concorso Mostri Sacri Festival, la principale novità della sesta edizione della kermesse dedicata ai grandi protagonisti della musica italiana. Dal 2019 il festival, ideato e diretto dal cantautore e musicista livornese Giorgio Mannucci, collabora con le principali realtà culturali del territorio, portando sul palco artisti come Emma Nolde, Maestro Pellegrini, Alosi, Eugenio Sournia e molti altri, ciascuno con la personale rivisitazione del proprio “mostro sacro” preferito. Anche quest’anno, per tutto il mese di marzo, quattro appuntamenti diffusi animeranno la città rendendo omaggio alla tradizione e alla grandezza della musica italiana attraverso cinema, arte e live show. L’evento è organizzato da Mangiadischi APS con il patrocinio del Comune di Livorno.

Il concorso nasce all’interno del tema portante dell’edizione 2026, “Il viaggio nella canzone italiana”, e invita i partecipanti a reinterpretare un brano del proprio “mostro sacro” preferito. Ogni concorrente dovrà proporre una reinterpretazione personale e originale di un brano appartenente alla storia della musica italiana, affrontando in modo creativo il tema del viaggio, inteso sia in senso letterale sia metaforico. Il viaggio, nella canzone d’autore italiana, non è mai semplice spostamento: è viaggio nella memoria, nella società, nell’anima, nei desideri, nelle ferite.

Gli otto artisti selezionati si esibiranno dal vivo sul palco del Nuovo Teatro delle Commedie. Le interpretazioni saranno valutate da una giuria qualificata, che assegnerà la prima Targa Mostri Sacri Festival. Il vincitore avrà inoltre la possibilità di esibirsi il 22 Marzo sul prestigioso palco del The Cage Theatre, all’interno della giornata conclusiva del festival. La serata del concorso sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza di una special guest, in via di definizione. Al concorso possono partecipare cantanti, cantautori, cantautrici e band senza limiti di età. Il brano scelto dovrà appartenere al repertorio della canzone italiana senza vincoli di genere e temporali e dovrà affrontare il tema del viaggio, in senso letterale o metaforico. Regolamento completo e modulo d’ iscrizione sono disponibili su: https://mostrisacrifestival. it/il-concorso-msf-26 La data di scadenza è il 31.01.2026.

INFO E CONTATTI:

Mostri Sacri Festival 2026 Organizzazione: Mangiadischi APS Direzione artistica: Giorgio Mannucci Programma completo e aggiornamenti su: mostrisacrifestival.it Email: info@mostrisacrifestival.it Instagram: @mostrisacrifestival

Sito Web/Social: www.mostrisacrifestival.it www.instagram.com/ mostrisacrifestival www.instagram.com/ mangiadischi.aps

