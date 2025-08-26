Home

Eventi

Concorso nazionale Donne e Lavoro, ancora pochi giorni per partecipare

Eventi

26 Agosto 2025

Concorso nazionale Donne e Lavoro, ancora pochi giorni per partecipare

Livorno 26 agosto 2025 Concorso nazionale Donne e Lavoro, ancora pochi giorni per partecipare

Pochi giorni per partecipare al Concorso nazionale Donna e Lavoro, organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa.

Il Concorso, giunto alle tredicesima edizione, è rivolto a Startup e Imprese a tema Donna e Lavoro. Possono presentare un Progetto: sia Startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla, sia Imprese con un Progetto innovativo al femminile che Singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare.

Il progetto vincente verrà premiato da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. Nel 2025 ci sarà un nuovo riconoscimento: la menzione speciale della Consigliera Regionale di Parità del Veneto del valore di 500 euro.

Alle vincitrici sarà dedicato uno spazio di visibilità nel sito e sui social della manifestazione.

I criteri di valutazione si baseranno su innovatività e originalità, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale e ambientale.

E’ possibile inviare le proprie candidature entro mercoledì 3 Settembre 2025.

Scarica

Per visualizzare il bando e il form di iscrizione:

www.donna-lavoro.it

Per informazioni: concorso@eurointerim.it

­

Il bando Concorso Donna e Lavoro

Pagina Web iscrizione Concorso Donna e Lavoro

Concorso nazionale Donne e Lavoro, ancora pochi giorni per partecipare