Concorso per Allievi Ufficiali della 1a classe dell’Accademia Navale anno 2023, come fare domanda

Il bando di concorso per l’ammissione alla 1a classe dei Corsi Normali dell’Accademia navale per l’anno 2023 è stato pubblicato sul portale dei concorsi online del Ministero della Difesa e su INPA portale del reclutamento per la Pubblica Amministrazione.

I posti a concorso sono 133, così ripartiti:

Concorso per 124 posti per i Corpi vari, così ripartiti: 70 per il Corpo di Stato Maggiore; 26 per il Corpo del Genio della Marina(*); 10 per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 18 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

Concorso per 9 posti per i Corpo Sanitario Militare Marittimo.

(*) I 26 posti per il Corpo del Genio della Marina saranno ripartiti fra le seguenti tre specialità: 12 per la specialità del Genio Navale; 8 per la specialità delle Armi Navali e 6 per la specialità Infrastrutture.

Ciascun concorrente può chiedere di partecipare per uno solo dei precitati concorsi.

Domanda e requisiti di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata nel sito on line della difesa o sul portale unico del reclutamento dal giorno di pubblicazione del bando e sino al 11 febbraio 2023 compreso. Potrà proporre domanda il giovane in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, in particolare:

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, deve aver compiuto il 17° e non aver compiuto il 22° anno di età; aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2022-2023 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.



Svolgimento del concorso

Il concorso per l’ammissione alla 1a Classe del Corso Normale si sviluppa nelle seguenti fasi:

Prova/Accertamento Luogo di svolgimento Periodo di svolgimento Durata

in giorni Prova scritta di selezione culturale. Accertamento scritto della conoscenza della lingua inglese.

Ancona dal 27 febbraio al 10 marzo 1 Accertamenti psicofisici Ancona marzo/giugno 2 Accertamenti attitudinali Prove di efficienza fisica Livorno giugno/luglio 3 Prova orale di matematica, educazione civica e storia contemporanea (*) Prova orale di biologia, educazione civica e storia contemporanea (**) Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (**) Foligno luglio 1 Tirocinio Livorno agosto/settembre 21

(*) Solo per i concorrenti per i posti per i Corpi vari.

(**) Solo per i concorrenti per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo.

Il calendario di presentazione alla prova scritta di selezione culturale, con l’indicazione dei gruppi di lettere iniziali dei cognomi dei partecipanti, è pubblicato direttamente nel bando di concorso.

La prova scritta di selezione culturale consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla di tipo culturale volti a testare le conoscenze di cultura generale dei concorrenti nelle seguenti materie: italiano, matematica, educazione civica, fisica, storia e geografia.

Allo scopo di consentire ai concorrenti una adeguata preparazione prima dell’effettuazione della prova stessaè disponibile nel sito web della Marina il simulatore on line contenente la banca dati dei quesiti culturali che sarà rimosso a mezzanotte del 26 febbraio 2023.

La prova scritta di selezione culturale si intenderà superata se il concorrente conseguirà un punteggio non inferiore a 18/30.

L’accertamento scritto della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla in lingua inglese volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese dei concorrenti.

Non è richiesto un punteggio minimo per il superamento dell’accertamento scritto della conoscenza della lingua inglese, ma alla prova sarà assegnato un punteggio incrementale utile ai fini della graduatoria di merito.

In base alla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte dai concorrenti verranno formate due distinte graduatorie, una per i concorrenti per i Corpi vari e l’altra per i concorrenti per il Corpo Sanitario, al fine di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti psicofisici e attitudinali.

I concorrenti idonei saranno convocati a detti accertamenti a mezzo di comunicazione on line sul portale dei concorsi della difesa.

Successivamente, i concorrenti per il Corpo Sanitario saranno chiamati a svolgere la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica.

I candidati per i Corpi vari che avranno superato gli accertamenti psicofisici e attitudinali e quelli per il Corpo Sanitario che avranno superato la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica saranno convocati presso l’Accademia navale per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e delle prove orali.

Infinei concorrenti che saranno risultati idonei in tali prove saranno iscritti in due distinte graduatorie per l’ammissione al tirocinio inattività militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali, una per i posti per i Corpi Vari e una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo.

Per i Corpi Vari verranno ammessi al tirocinio i primi 186 concorrenti in posizione utile in graduatoria al termine della prova orale.

Per i concorrenti del Corpo Sanitario, verranno ammessi al tirocinio i primi 14 concorrenti in posizione utile in graduatoria al termine della prova orale e che hanno superato la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica.

I vincitori del concorso

I concorrenti che superano tutte le prove e gli accertamenti sopra citati saranno inseriti in due distinte graduatorie, una per i Corpi vari e l’altra per il Corpo Sanitario, formate secondo le modalità previste dal bando di concorso. I vincitori per i Corpi vari saranno assegnati ai Corpi secondo i criteri previsti dall’Appendice Marina al bando. I vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza della 1ª classe dei Corsi Normali dell’Accademia il giorno successivo a quello di termine del tirocinio, nell’ordine delle rispettive graduatorie, fino a copertura dei posti messi a concorso.

Svolgimento degli studi

Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi incorporati saranno tenuti a seguire presso l’Accademia Navale i corsi con le seguenti modalità:

Corpo Laurea Laurea magistrale Stato Maggiore scienze marittime e navali scienze marittime e navali Genio della Marina genio navale ingegneria navale ingegneria navale armi navali ingegneria delle telecomunicazioni ingegneria delle telecomunicazioni infrastrutture ingegneria navale ingegneria civile e ambientale Commissariato Militare Marittimo /// giurisprudenza (1) Capitanerie di Porto /// giurisprudenza (1) Sanitario Militare Marittimo /// medicina e chirurgia (1)

(1) laurea magistrale a ciclo unico

Per ulteriori informazioni puoi contattare:

Ufficio relazioni con il pubblico (URP) al numero verde 800 862 032 (10.00-12-00 e 14.00-16.00 dal lunedi al giovedì, 10.00-12.00 venerdì e 08.30-12.30 sabato) oppure scrivi a ​urp@marina.difesa.it

Accademia Navale, segreteria concorsi, al numero 0586 238626 (10.00-12.00 e 14.00-16.00 dal lunedì al giovedì e 10.00-12.00 il venerdì).